Максим Галкин отреагировал на смерть девочки после ракетного удара по Чернигову: сеть "взорвалась"

Под постом известного российского юмориста появились кардинально противоположные высказывания.

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Известный мастер юмористического жанра, муж Алла Пугачевой и признанный в РФ иностранным агентом, Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram реакцию на смерть 6-летней девочки после российского ракетного удара по Чернигову. Свой пост он сопроводил фотографиями местного театра, по которому попала российская ракета, до и после события. Галкин выразил соболезнование всем жителям областного центра Украины, но многочисленные комментарии, появившиеся под постом, имеют кардинально разную тональность. Одни комментаторы поддерживают Галкина, другие же традиционно вспоминают о том, как "бомбили Донбасс".

"Сегодня твой последний день"

"Мы не выбираем время детства, ракеты летят, сирены воют, а детство идет. Живет маленький человек, а этому маленькому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день", — написал Галкин.

Артист написал, что "взрослые дяди" в РФ считают гибель мирных жителей просто сопутствующими потерями.

"Почему девочка больше не улыбнется? Нет сил смотреть на ее улыбку. Я не могу даже показать фото девочки. Ведь это чья-то любимая девочка", — написал артист.

Далее в тексте Галкин задается вопросом, что за путь выбрала Россия и куда она идет? Артист считает, что "дяде министру" конечно же виднее.

"Этот взрослый дядя, который кнопочку нажал, он может посмотреть на улыбку, которой больше нет? Или он интернетом не пользуется? Или пользуется, но никому не говорит, так спокойнее", — написал Галкин.

Также, ожидая скорее всего, поток негативных комментариев, российский артист написал, что появятся комментаторы, обвиняющие его в том, что он не вспомнил о других детях, погибших, например, в Палестине. Также Галки предположил, что такие люди начнут его обвинять в том, что он пытается поссорить людей, но это "их успокаивает".

Галкин также написал, что он выступал в этом театре в Чернигове и считает, что имеет свою живую душу.

"У этого театра душа живая и будет жить", — написал артист.

Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram реакцию на смерть 6-летней девочки после российского ракетного удара по Чернигову Фото: Скриншот

Что написали комментаторы?

Конечно же под постом Галкина появилось много разных комментариев. Одни люди подержали артиста, а другие высказали абсолютно противоположные точки зрения.

"Дякую за підтримку", — написал один комментатор.

"А про Донбасс что молчал? Потому что сладко спал и жирно ел в России А сейчас смотрела прозрел, где тебе выгодно копейку срубить, тем и подпеваешь", — сказано в другом комментарии.

Другие комментарии были, например, такими:

"Украина, все здравомыслящие люди России с вами! Россия, хватит молчать! Мы должны остановить диктатора Путина любым способом!!! Мир Украине! Свобода России!"

"А почему? когда Украина убивает наших жителей в России на Донбассе ты молчишь? Когда крымский мост взрывают и погибают жители из Санкт-Петербурга ты молчишь?".

"Максим, спасибо Вам за ваши слова, за Ваше неравнодушие!! Господи, если бы все люди, живущие в России, прозрели! Сколько еще должно погибнуть?"

"Максим, уже и Европа обвиняет Зеленского в происходящем в Украине. Посмотрим, что и как вы будите говорить через 3 года, и где вы будете".

"Соболезную всем пострадавшим семьям. Это ужасно. Бедная прекрасная Украина, как же тебя терзают у нас на глазах. И как же сердцу больно, что мы ничего не можем сделать с этим зверством. Максим, спасибо за стойкую позицию".

Ракетный удар по Чернигову

Напоминаем, что по стоянию на 20 августа, в результате российского ракетного удара по Чернигову пострадало 148 человек, согласно заявлению МВД Украины. В субботу, 19 августа, российская ракета попала в центр Чернигова. В результате погибли семь местных жителей, среди них – одна маленькая девочка. Из 148 человек, которые получили ранения — 15 детей.