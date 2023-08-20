Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 148 человек, — МВД

По информации МВД, полицейские осуществляют обходы зданий, пострадавших в результате ракетного удара, фиксируют повреждения и принимают заявления от пострадавших.

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Министерство внутренних дел Украины 20 августа сообщили, что продолжающие в Чернигове полицейские проводят поквартирный обход, принимают заявления от пострадавших людей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Пострадавшие граждане могут обратиться в ближайший наряд полиции или на линию "102". Также пункты приема заявлений пострадавших действуют в здании Черниговского райуправления полиции (ул. Старобилоусская, 4-а) и в развернутой палатке полиции возле площади", — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время полиция осуществляет обходы 66-ти пострадавших зданий в центре Чернигова (в целом это около 500 квартир). Также полицейские зафиксировали повреждения 64 автомобилей горожан, осмотрели админздания и объекты инфраструктуры.

Ракетный удар по Чернигову

19 августа враг нанес ракетный удар по центру Чернигова. Погибло семь мирных людей, среди них — один ребенок. За медицинской помощью обратились 148 раненых местных жителей. Из них 15 детей и 15 полицейских.

В результате попадания произошло разрушение крыши Драмтеатра, вспыхнул пожар. Кроме того, пожар разгорелся на крыше одного из домов. Спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь.

По информации ГСЧС, на месте чрезвычайной ситуации работало 56 спасателей и 12 единиц техники. Был развернут пункт оказания психологической помощи пострадавшим. Взрывной волной повреждены автомобили, окна и двери в близлежащих жилых многоэтажных домах и магазинах, других объектах гражданской инфраструктуры.

Напомним, 19 августа россияне совершили обстрел Чернигова в момент проведения выставки дронов, на которую пришли десятки мирных жителей.

Кроме того, в МВД раскрыли детали удара по центру Чернигова. Большинство пострадавших находились за пределами драмтеатра, куда попала вражеская ракета. Те, кто были в здании, спустились в укрытие.