"Пострадавшие были за пределами здания": в МВД раскрыли детали удара по центру Чернигова (видео)

По словам главы МВД Игоря Клименко, утром в городе было людно. Большинство пострадавших находились за пределами драмтеатра, куда попала вражеская ракета. Те, кто были в здании, спустились в укрытие.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал удар ВС РФ по центру Чернигова 19 августа. По его словам, основные жертвы происшествия находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. Все находившиеся в драмтеатре вовремя спустились к укрытию. Об этом он сообщил во время брифинга рядом со зданием драмтеатра.

"Не могу комментировать детально, что происходило внутри. Основные жертвы находились за пределами здания: в автомобильном транспорте, шли через пешеходный переход, шли из трех церквей, где святили фрукты", — отметил Клименко.

По его словам, правоохранители должны подробно изучить детали, связанные с выставкой дронов, которую проводили в доме культуры 19 августа.

"Могу сказать одно, все люди, которые находились в здании, все вовремя спустились в укрытие. Работники Национальной полиции после объявления воздушной тревоги пытались завести всех в укрытие. Всех предупреждали", — добавил Клименко.

Глава МВД также назвал ракетный удар ВС РФ по центру Чернигова очередным военным преступлением Кремля. Клименко добавил, что в центре города с самого утра субботы было очень людно. В парке за драмтеатром родители гуляли с детьми, в кафе и ресторанах были посетители.

"Хорошо, что рядом находится пожарная часть, спасатели прибыли вовремя и вместе с полицейскими оказывали помощь гражданам, которые получили ранения", — отметил Клименко.

Напомним, утром 19 августа ВС РФ ударили ракетой по центру Чернигова. Снаряд попала в драмтеатр, где в этот день проходила выставка дронов. По предварительным данным погибли семь человек. Более 110 людей получили ранения.

Организатор мероприятия в драмтеатре Мария Берлинская сообщила, что во время объявления воздушной тревоги выставку остановили, людей призвали спуститься в укрытие, но некоторые пошли на улицу. По словам волонтера, она сама спустила в убежище за минуту до удара. Все, кто находился в укрытие, остались живы.