"Постраждалі були за межами будівлі": у МВС розкрили деталі удару по центру Чернігова (відео)

За словами глави МВС Ігоря Клименка, вранці в місті було людно. Більшість постраждалих перебували за межами драмтеатру, куди влучила ворожа ракета. Ті, хто були в будівлі, спустилися в укриття.

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував удар ЗС РФ по центру Чернігова 19 серпня. За його словами, основні жертви події перебували в автотранспорті або переходили дорогу, а також поверталися з церкви. Усі, хто перебував у драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Про це він повідомив під час брифінгу поруч із будівлею драмтеатру.

"Не можу коментувати детально, що відбувалося всередині. Основні жертви перебували за межами будівлі: в автомобільному транспорті, йшли через пішохідний перехід, йшли з трьох церков, де святили фрукти", — зазначив Клименко.

За його словами, правоохоронці мають детально вивчити деталі, пов'язані з виставкою дронів, яку проводили в будинку культури 19 серпня.

"Можу сказати одне, всі люди, які перебували в будівлі, всі вчасно спустилися в укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття. Усіх попереджали", — додав Клименко.

Глава МВС також назвав ракетний удар ЗС РФ по центру Чернігова черговим воєнним злочином Кремля. Клименко додав, що в центрі міста з самого ранку суботи було дуже людно. У парку за драмтеатром батьки гуляли з дітьми, у кафе і ресторанах були відвідувачі.

"Добре, що поруч знаходиться пожежна частина, рятувальники прибули вчасно і разом із поліціянтами надавали допомогу громадянам, які отримали поранення", — зазначив Клименко.

Нагадаємо, вранці 19 серпня ЗС РФ вдарили ракетою по центру Чернігова. Снаряд влучив у драмтеатр, де цього дня проходила виставка дронів. За попередніми даними загинуло семеро людей. Понад 110 людей дістали поранення.

Організатор заходу в драмтеатрі Марія Берлінська повідомила, що під час оголошення повітряної тривоги виставку зупинили, людей закликали спуститися в укриття, але деякі пішли на вулицю. За словами волонтерки, вона сама спустила в укриття за хвилину до удару. Усі, хто перебував в укриття, залишилися живі.