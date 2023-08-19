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Обстріл Чернігова: кількість жертв зросла, понад 110 поранених (фото)

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117 людей дістали поранення внаслідок обстрілу Чернігова

За медичною допомогою також звернулися поліцейські та неповнолітні. 12-річну дівчинку, за даними МВС, у важкому стані реанімобілем доправляють до Києва.

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ЗС РФ вдарили по центру Чернігова о 10:50 19 серпня. Російська балістична ракета пошкодила Драматичний театр ім. Шевченка. Кількість загиблих зростає — вже відомо про 7 смертей, заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Про це чиновник сказав у Telegram-каналі.

Чаус заявив, що російський удар пошкодив драмтеатр, а також будівлі навколо. Станом на момент запису звернення загинуло 7 людей, зокрема одна дитина. Отримали поранення близько 90 осіб, з них 25 доправили до лікарні.

У місті працюють усі служби, дотичні до подолання наслідків російського удару. Також створено спеціальний штаб, куди можна звернутись, щоб відновити помешкання. Громадяни отримають матеріальну допомогу, — наголосив Чаус.

Слова голови ОВА доповнили у МВС. Зокрема, вказали, що 12-річна дівчинка отримала важкі поранення: її планують відправити до Києва. Отримали поранення 10 поліцейських та 12 дітей.

Пізніше інформацію щодо поранених оновив в.о. мера Чернігова Олександр Ломака: кількість зросла до 117.

Удар по Чернігову: що відомо на цю годину

Російська ракета вдарила по драматичному театру Чернігова вдень 19 серпня — саме тоді, коли на вулицях було багато мирних людей. У перші хвилини після удару було відомо про п'ятьох загиблих та майже два десятки поранених. На даху будівлі спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Пізніше кількість загиблих зросла — повідомляли про смерть дитини, яку медики не змогли врятувати. Матір дитини перебувала у важкому стані у лікарні.

У Драмтеатрі на момент обстрілу відбувався масовий захід — виставка дронів "Люті пташки". До участі у заході запрошували військових та усіх охочих.

Марія Берлінська, очільниця одноіменного проєкту, опублікувала розповідь, як все відбувалось. Під час оголошення повітряної тривоги захід негайно припинили і закликали людей спуститись в укриття. Жінка на той момент перебувала саме у драмтеатрі і встигла зайти до підвалу за мить до удару.

Також Берлінська пояснила деякі деталі організації заходу. З її слів, публічно не повідомляли про місце проведення виставки-презентації: інформували учасників індивідуально. Місцева влада узгодила подію, яка мала на меті познайомити зацікавлених з військовими технологіями.

Нагадуємо, у мережі показали наслідки удару українського дрона по російському танкеру Sig: видно наскрізь пробитий борт з отвором розміром 3 на 3 метри. Дрон створений конструкторами СБУ, розповіли у відомстві.

Інший безпілотник, навантажений з 700 кг вибухівки, був спрямований на Москву: про деталі розповіли творці пристрою.