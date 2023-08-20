Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 148 людей, — МВС

За інформацією МВС, поліцейські здійснюють обходи будівель, що постраждали внаслідок ракетного удару, фіксують пошокдження та приймають заяви від потерпілих.

Related video

Міністерство внутрішніх справ України 20 серпня повідомили, що продовжують в Чернігові поліцейські проводять поквартирний обхід, приймають заяви від постраждалих людей. Про це повідомила пресслужба МВС.

"Потерпілі громадяни можуть звернутися до найближчого наряду поліції чи на лінію "102". Також пункти прийому заяв потерпілих діють в будівлі Чернігівського райуправління поліції (вул. Старобілоуська, 4-а) та в розгорнутому наметі поліції біля площі", — йдеться у повідомленні МВС.

Нині поліція здійснює обходи 66-ти постраждалих будівель у центрі Чернігова (загалом це близько 500 квартир). Також поліцейські зафіксували пошкодження 64 автомобілів містян, оглянули адмінбудівлі та об’єкти інфраструктури.

Ракетний удар по Чернігову

19 серпня ворог завдав ракетного удару по центру Чернігова. Загинуло семеро мирних людей, серед них – одна дитина. По медичну допомогу звернулися 148 поранених місцевих мешканців. З них 15 дітей та 15 поліцейських.

Внаслідок влучання відбулося руйнування даху Драмтеатру, спалахнула пожежа. Окрім того, пожежа розгорілася на даху одного з будинків. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь.

За інформацією ДСНС, на місці надзвичайної ситуації працювало 56 рятувальників та 12 одиниць техніки. Було у розгорнуто пункті надання психологічної допомоги постраждалим. Вибуховою хвилею пошкоджено автівки, вікна та двері у довколишніх житлових багатоповерхових будинках та магазинах, інших обʼєктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 19 серпня росіяни здійснили обстріл Чернігова в момент проведення виставки дронів, на яку прийшли десятки мирних жителів.

Крім того, у МВС розкрили деталі удару по центру Чернігова. Більшість постраждалих перебували за межами драмтеатру, куди влучила ворожа ракета. Ті, хто були в будівлі, спустилися в укриття.