Удар "Іскандером", багато жертв і триденна жалоба: що відомо про обстріл Чернігова (відео)

Унаслідок ракетного удару ЗС РФ по центру міста, за останніми даними, загинули 7 осіб, а 136 громадян дістали різні поранення та отримали травми. Росіяни здійснили обстріл Чернігова в момент проведення виставки дронів, на яку прийшли десятки мирних жителів.

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У Чернігові завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару Збройних сил Російської Федерації по центру міста. Відомо про 136 постраждалих, а в місті оголошено триденну жалобу. Фокус зібрав усі подробиці ранкового ракетного удару ЗС РФ.

Обстріл Чернігова 19 серпня — що відомо

У суботу, 19 серпня, ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Чернігова. Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що окупанти запустили по місту, імовірно, балістичну ракету. Пізніше голова ОВА уточнив, що ЗС РФ атакували обласний центр "Іскандером".

Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що удар припав на Драмтеатр у Чернігові. Момент "прильоту" ворожої ракети потрапив на відео.

Раніше в мережі з'явилася афіша, в якій анонсувалася виставка дронів "Люті пташки" в місті. Захід було заплановано на 19 серпня.

Організаторка виставки та керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська сказала, що після оголошення повітряної тривоги виставку дронів було перервано, а учасників сповістили про необхідність спуститися в укриття.

За словами Марії Берлінської, захід було попередньо офіційно погоджено з місцевою владою, а конкретне місце проведення заходу повідомили тільки зареєстрованим і перевіреним учасникам за кілька годин до початку.

У Чернігівській міській раді заявили, що не узгоджували проведення виставки в місті та не надавали відповідних дозволів. У Чернігові оголошено триденну жалобу — з 19 по 22 серпня.

Обстріл Чернігова 19 серпня — що відомо про жертв атаки

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок обстрілу загинуло 7 осіб. Ще 129 людей дістали різні поранення, з них 15 дітей і 15 співробітників поліції. Загалом унаслідок ракетного удару постраждали 136 осіб.

"Щирі співчуття родинам загиблих", — написав глава МВС.

За словами Ігоря Клименка, більшість жертв і постраждалих перебували в автотранспорті або переходили дорогу, а також поверталися з церкви. Усі, хто перебував у Драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття.

Обстріл Чернігова 19 серпня — реакція президента України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетну атаку ЗС РФ по Чернігову, зазначивши, що під удар потрапила площа, політехніка і театр. Глава держави також висловив співчуття тим, хто втратив близьких.

"Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. Росія має програти в цій війні, щоб життя перемогло", — написав президент.

Обстріл Чернігова 19 серпня — що говорять у Росії

Російські ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела, не виключають, що ЗС РФ нібито цілилися в таємний "фестиваль для військових". Як "підтвердження" журналісти опублікували роздруківку запрошення, в якому викладено деталі заходу "Люті пташки".

Зазначимо, що наразі немає підтвердження того, що наданий російськими ЗМІ документ не є фейком.

Фото: РИА Новости

Обстріл Чернігова 19 серпня — реакція Міноборони України

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що російські окупанти не тільки навмисно б'ють по цивільних об'єктах, а й обирають ті, що є найбільш символічними або вразливими.

"Звичайно, вони і без публічності знають, де який об'єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Потрапити якомога болючіше", — пояснила Маляр.

За словами Ганни Маляр, за час повномасштабної війни вже траплялися "прильоти" місцями, в яких проводилися публічні заходи, незалежно від того, чи були вони анонсовані.

"Так, сьогодні немає безпечного місця в Україні. Надійно тільки в укритті. Тому кожен має навчитися враховувати цей фактор у всьому, що ми робимо і де буваємо", — написала Маляр.