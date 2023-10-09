Евгений Кошевой рассказал о заработках во время войны и сколько тратит в месяц (видео)

Артист Евгений Кошевой заявил, что у него не было желания из-за войны в Украине уехать за границу.

Украинский шоумен, телеведущий и комический актер Евгений Кошевой признался, чем сейчас зарабатывает на жизнь и сколько его семья тратит ежемесячно. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

По его словам, сегодня он и его семья живут за счет средств, заработанных еще до полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года. Артист отметил, что необходимые деньги он берет из запасов и сейчас нет таких источников дохода, которые были раньше. Также Кошевой рассказал, что часть заработка можно получить, если у "Квартала" появляются спонсоры.

На вопрос Демина сколько денег ему нужно в месяц, Кошевой ответил: "Я не знаю. Месяц на месяц не приходится. Тебе, что для заголовка нужно?.... Две тысячи долларов — это стандартная сумма для семьи, которая в шоу-бизнесе".

При этом он заявил, что ему лично в месяц "нужно 2100".

Украинский шоумен вместе со своей женой воспитывают двоих детей — дочь Серафиму и Варвару.

В этом же интервью артист ответил, было ли у него желание из-за войны в Украине уехать за границу и вывезти семью: "Я с ними просто перестал спорить. Я просто знал, что я никуда не поеду. Я останусь здесь... Никто никуда не убегал... Я буду отчитываться только перед Богом и перед военными, все... Мы были на западной Украине, были на Новый год там. И это — максимум, что мы можем сейчас себе позволить".

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Ранее Фокус писал, что полиция начала расследование против комиков "Квартала 95" по жалобе УПЦ МП. Жестокие шутки от Александра Пикалова и Евгения Кошевого, как считают священнослужители, якобы привели к росту количества случаев с применением физического насилия в отношении клириков.