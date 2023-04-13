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Украина Выселение УПЦ МП из Лавры

Полиция начала расследование против комиков "Квартала 95" по жалобе УПЦ МП (видео)

Байрактар News, квартал 95, шоу, комик, Александр Пикалов, Евгений Кошевой, УПЦ МП, религия, оскорбление, чувства верующих
Фото: Скриншот из видео | По мнению УПЦ МП ведущие "перегнули" с шуткой

Жестокие шутки от Александра Пикалова и Евгения Кошевого, как считают священнослужители, якобы привели к росту числа случаев с применением физического насилия в отношении клириков.

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Представители УПЦ МП обвинили ведущих шоу "Байрактар News" и звезд "Квартала 95" Евгения Кошевого и Александра Пикалова в "унижении чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями". Об этом сообщается на официальном сайте УПЦ МП в среду 12 апреля.

Представители московского патриархата сообщают, что опубликовали текст заявления, с помощью которого каждый верующий УПЦ в юридической плоскости может свидетельствовать об оскорблении собственных религиозных чувств телеведущими.

"Юридический отдел УПЦ обратился в полицию с заявлением о совершении уголовного правонарушения гражданами Кошевым Е. В. и Пикаловым А. В. В настоящее время Следственным отделом осуществляется досудебное расследование по факту высказываний комиков", – указано на сайте московского патриархата.

В заявлении далее указывается, что следственный отдел Печерского УП ГУНП в Киеве начал досудебное расследование по факту высказываний Пикалова А. В. и Кошевого Е. В. в передаче "Байрактар News", которые содержали в себе унижение чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями.

По информации представителей МП, во время шоу "Байрактар News" от 7 декабря 2022 года, ведущие Пикалов и Кошевой оскорблиельно пошутили о "прайс-листе" доступных действий относительно священнослужителей УПЦ МП.

"Было бы хорошо иметь соответствующий прайс-лист: плюнуть в священника УПЦ МП – 20 грн, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике – 50 грн, ударить по левой щеке и автоматически по правой – 100 грн", – цитирует ведущих УПЦ МП.

Также в заявлении указано, что после этих шуток, в Украине участились случаи применения физической силы в отношении священнослужителей УПЦ МП. Представители церкви считают, что шутки причинили также моральный вред всем верующим и призывают их писать заявления в полицию.

Напомним, 6 апреля мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что деятельность УПЦ Московского патриархата на территории Львова завершена. Одно из помещений УПЦ МП перешло в пользование Первого медобъединения

8 апреля стало известно, что священнослужителя УПЦ МП в Хмельницком Игоря Слободяна, который 5 апреля избил в храме украинского военного, объявили в розыск. На сайте МВД указано, что иподьякон Слободян исчез 5 апреля.