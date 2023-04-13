Полиция начала расследование против комиков "Квартала 95" по жалобе УПЦ МП (видео)

Жестокие шутки от Александра Пикалова и Евгения Кошевого, как считают священнослужители, якобы привели к росту числа случаев с применением физического насилия в отношении клириков.

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Представители УПЦ МП обвинили ведущих шоу "Байрактар News" и звезд "Квартала 95" Евгения Кошевого и Александра Пикалова в "унижении чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями". Об этом сообщается на официальном сайте УПЦ МП в среду 12 апреля.

Представители московского патриархата сообщают, что опубликовали текст заявления, с помощью которого каждый верующий УПЦ в юридической плоскости может свидетельствовать об оскорблении собственных религиозных чувств телеведущими.

"Юридический отдел УПЦ обратился в полицию с заявлением о совершении уголовного правонарушения гражданами Кошевым Е. В. и Пикаловым А. В. В настоящее время Следственным отделом осуществляется досудебное расследование по факту высказываний комиков", – указано на сайте московского патриархата.

В заявлении далее указывается, что следственный отдел Печерского УП ГУНП в Киеве начал досудебное расследование по факту высказываний Пикалова А. В. и Кошевого Е. В. в передаче "Байрактар News", которые содержали в себе унижение чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями.

По информации представителей МП, во время шоу "Байрактар News" от 7 декабря 2022 года, ведущие Пикалов и Кошевой оскорблиельно пошутили о "прайс-листе" доступных действий относительно священнослужителей УПЦ МП.

"Было бы хорошо иметь соответствующий прайс-лист: плюнуть в священника УПЦ МП – 20 грн, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике – 50 грн, ударить по левой щеке и автоматически по правой – 100 грн", – цитирует ведущих УПЦ МП.

Также в заявлении указано, что после этих шуток, в Украине участились случаи применения физической силы в отношении священнослужителей УПЦ МП. Представители церкви считают, что шутки причинили также моральный вред всем верующим и призывают их писать заявления в полицию.

Напомним, 6 апреля мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что деятельность УПЦ Московского патриархата на территории Львова завершена. Одно из помещений УПЦ МП перешло в пользование Первого медобъединения

8 апреля стало известно, что священнослужителя УПЦ МП в Хмельницком Игоря Слободяна, который 5 апреля избил в храме украинского военного, объявили в розыск. На сайте МВД указано, что иподьякон Слободян исчез 5 апреля.