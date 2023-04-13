Поліція розпочала розслідування проти коміків "Кварталу 95" за скаргою УПЦ МП (відео)

Жорстокі жарти від Олександра Пікалова та Євгена Кошового, як вважають священнослужителі, нібито призвели до зростання кількості випадків з застосуванням фізичного насильства щодо кліриків.

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Представники УПЦ МП звинуватили ведучих шоу "Байрактор News" та зірок "Кварталу 95" Євгена Кошового та Олександра Пікалова в "приниженні честі та гідності громадян відповідно до їхніх релігійних переконань". Про це повідомляється на офіційному сайті УПЦ МП у середу 12 квітня.

Представники московського патріархату повідомляють, що опублікували текст заяви, за допомогою якої кожен віруючий УПЦ у юридичній площині може свідчити про образу своїх релігійних почуттів телеведучими.

"Юридичний відділ УПЦ звернувся до поліції з заявою про скоєння кримінального правопорушення громадянами Кошовим Є. В. та Пікаловим А. В. Наразі Слідчим відділом здійснюється досудове розслідування за фактом висловлювань коміків", – зазначено на сайті московського патріархату.

У заяві далі вказується, що слідчий відділ Печерського УП ГУНП у Києві розпочав досудове розслідування за фактом висловлювань Пікалова О. В. та Кошового Є. В. у передачі "Байрактор News", що містили у собі приниження честі та гідності громадян відповідно до їх релігійних переконань.

За інформацією представників МП, під час шоу "Байрактор News" від 7 грудня 2022 року, ведучі Пікалов та Кошовий образливо пожартували про "прайс-лист" доступних дій щодо священнослужителів УПЦ МП.

"Було б добре мати відповідний прайс-лист: плюнути у священика УПЦ МП – 20 грн, залишити "священне писання" цвяхом на позашляховику – 50 грн, вдарити по лівій щоці та автоматично по правій – 100 грн", – цитує ведучих УПЦ МП.

Також у заяві зазначено, що після цих жартів в Україні почастішали випадки застосування фізичної сили щодо священнослужителів УПЦ МП. Представники церкви вважають, що жарти завдали також моральної шкоди всім віруючим і закликають їх писати заяви до поліції.

Нагадаємо, 6 квітня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що діяльність УПЦ Московського патріархату на території Львова завершено. Одне з приміщень УПЦ МП перейшло у користування Першого медоб'єднання

8 квітня стало відомо, що священнослужителя УПЦ МП у Хмельницькому Ігоря Слободяна, який 5 квітня побив у храмі українського військового, оголосили у розшук. На сайті МВС зазначено, що іподиякон Слободян зник 5 квітня.