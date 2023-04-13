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Україна Виселення УПЦ МП із Лаври

Поліція розпочала розслідування проти коміків "Кварталу 95" за скаргою УПЦ МП (відео)

Байрактор News, квартал 95, шоу, комік, Олександр Пікалов, Євген Кошовий, УПЦ МП, релігія, образа, почуття віруючих
Фото: Скриншот из видео | На думку УПЦ МП ведучі "перегнули" з жартом

Жорстокі жарти від Олександра Пікалова та Євгена Кошового, як вважають священнослужителі, нібито призвели до зростання кількості випадків з застосуванням фізичного насильства щодо кліриків.

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Представники УПЦ МП звинуватили ведучих шоу "Байрактор News" та зірок "Кварталу 95" Євгена Кошового та Олександра Пікалова в "приниженні честі та гідності громадян відповідно до їхніх релігійних переконань". Про це повідомляється на офіційному сайті УПЦ МП у середу 12 квітня.

Представники московського патріархату повідомляють, що опублікували текст заяви, за допомогою якої кожен віруючий УПЦ у юридичній площині може свідчити про образу своїх релігійних почуттів телеведучими.

"Юридичний відділ УПЦ звернувся до поліції з заявою про скоєння кримінального правопорушення громадянами Кошовим Є. В. та Пікаловим А. В. Наразі Слідчим відділом здійснюється досудове розслідування за фактом висловлювань коміків", – зазначено на сайті московського патріархату.

У заяві далі вказується, що слідчий відділ Печерського УП ГУНП у Києві розпочав досудове розслідування за фактом висловлювань Пікалова О. В. та Кошового Є. В. у передачі "Байрактор News", що містили у собі приниження честі та гідності громадян відповідно до їх релігійних переконань.

За інформацією представників МП, під час шоу "Байрактор News" від 7 грудня 2022 року, ведучі Пікалов та Кошовий образливо пожартували про "прайс-лист" доступних дій щодо священнослужителів УПЦ МП.

"Було б добре мати відповідний прайс-лист: плюнути у священика УПЦ МП – 20 грн, залишити "священне писання" цвяхом на позашляховику – 50 грн, вдарити по лівій щоці та автоматично по правій – 100 грн", – цитує ведучих УПЦ МП.

Також у заяві зазначено, що після цих жартів в Україні почастішали випадки застосування фізичної сили щодо священнослужителів УПЦ МП. Представники церкви вважають, що жарти завдали також моральної шкоди всім віруючим і закликають їх писати заяви до поліції.

Нагадаємо, 6 квітня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що діяльність УПЦ Московського патріархату на території Львова завершено. Одне з приміщень УПЦ МП перейшло у користування Першого медоб'єднання

8 квітня стало відомо, що священнослужителя УПЦ МП у Хмельницькому Ігоря Слободяна, який 5 квітня побив у храмі українського військового, оголосили у розшук. На сайті МВС зазначено, що іподиякон Слободян зник 5 квітня.