МВС оголосило у розшук священика УПЦ МП із Хмельницького, який побив військового

На сайті Міністерства внутрішніх справ зазначено, що іподиякон Ігор Слободян зник 5 квітня.

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МВС оголосило у розшук священнослужителя Української православної церкви у Хмельницькому, який виштовхнув із храму українського військового. На сайті відомства вказано ім'я священика, а також зазначено, що його місцезнаходження невідоме.

За інформацією на сайті, священнослужителя звуть Ігор Слободян. Дані про нього опубліковано у розділі "Розшук", у категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

Слободяну оголосили підозру за статтею 125 Кримінального кодексу Фото: прес-служба МВС

Колеги Ігоря Слободяна не знають, де він перебуває. Місцеперебування священника невідоме з 5 квітня 2023 року. Саме цього дня правоохоронці оголосили Слободяну підозру за статтею 125 Кримінального кодексу про умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті — рік виправних робіт чи штраф.

Нагадаємо, інцидент у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ у Хмельницькому стався 2 квітня. Відео опублікував військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик.

Відео інциденту у храмі

Він повідомив, що внаслідок сутички зі священиком військовий Артур Ананьєв, який з початку повномасштабної війни з РФ добровольцем пішов на фронт у складі 19-го стрілецького батальйону, отримав черепно-мозкову травму.

У Хмельницькій єпархії УПЦ МП Ананьєва звинуватили у "нападі на священнослужителя", а також заявили, що він "зірвав богослужіння, облив і пошкодив Священне Євангеліє у присутності понад 100 парафіян".

Очевидці розповіли місцевим журналістам, що саме Ананьєв, на їхню думку, був ініціатором конфлікту.

У поліції повідомили, що за цим фактом слідчі Хмельницького райуправління відкрили провадження за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

У результаті Хмельницька міська рада припинила право користування землею на території Свято-Покровського кафедрального собору, який належав УПЦ (МП). Після інциденту собор перейшов до ПЦУ.

Рішення було ухвалено одноголосно 38 присутніми депутатами.

Також міськрада припинила право постійного користування земельними ділянками ще для 11 храмів УПЦ МП.

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