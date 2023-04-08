МВД объявило в розыск священника УПЦ МП из Хмельницкого, который избил военного

На сайте Министерства внутренних дел указано, что иподьякон Игорь Слободян исчез 5 апреля.

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МВД объявило в розыск священнослужителя Украинской православной церкви в Хмельницком, который вытолкал из храма украинского военного. На сайте ведомства указано имя священника, а также отмечено, что его местонахождение неизвестно.

Согласно информации на сайте, священнослужителя зовут Игорь Слободян. Информация о нем опубликована в разделе "Розыск", в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Слободяну объявили подозрение по статье 125 Уголовного кодекса Фото: пресс-служба МВД

Коллеги Игоря Слободяна не знают, где он находится. Местонахождение священника неизвестно с 5 апреля 2023 года. Именно в этот день правоохранители объявили Слободяну подозрение по статье 125 Уголовного кодекса об умышленном легком телесном повреждении. Санкция статьи – год исправительных работ или штраф.

Напомним, инцидент в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ в Хмельницком произошел 2 апреля. Видео опубликовал военнослужащий ВСУ Виктор Бурлик.

Видео инцидента в храме

Он сообщил, что в результате стычки со священником военный Артур Ананьев, который с начала полномасштабной войны с РФ добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона, получил черепно-мозговую травму.

В Хмельницкой епархии УПЦ МП Ананьева обвинили в "нападении на священнослужителя", а также заявили, что он "сорвал богослужение, облил и повредил Священное Евангелие в присутствии более 100 прихожан".

Очевидцы рассказали местным журналистам, что именно Ананьев, по их мнению, был инициатором конфликта.

В полиции сообщили, что по данному факту следователи Хмельницкого райуправления открыли производство по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

В итоге Хмельницкий городской совет прекратил право пользования землей на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ (МП). После инцидента собор перешел к ПЦУ.

Решение было принято единогласно 38 присутствующими депутатами.

Также горсовет прекратил право постоянного пользования земельными участками для еще 11 храмов УПЦ МП.

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