"Перед Великоднем має бути порядок": діяльність УПЦ МП у Львові припинено, – мер (фото)

За словами Андрія Садового, одне з приміщень УПЦ МП перейшло у користування Першого медоб'єднання. У майбутньому там проходитимуть реабілітацію українські військові.

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Діяльність УПЦ Московського патріархату на території Львова завершено. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі 6 квітня.

"Дякую всім, хто приєднався, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершив історію московського патріархату в нашому місті. За повагу закону, стриманість та толерантність", — написав міський голова.

За словами мера Львова, самобуд, зведений УПЦ МП у районі Сихова було демонтовано, а власники приміщення на Антоновича розірвали угоду з представниками Московського патріархату.

Демонтаж приміщення УПЦ МП на Сихові

Будівлю УПЦ МП на вулиці Пекарській було передано Першому територіальному медичному об'єднанню Львова. У майбутньому там проходитимуть реабілітацію українські військові.

Будівлю УПЦ МП на Пекарській передано Першому ТМО Львова

Крім того, церква святого Георгія Побідоносця на вулиці Бобанича перейшла у користування Православної церкви України.

Церква святого Георгія Побідоносця

"Перед Великоднем у рідному домі має бути порядок", — підсумував Андрій Садовий.

Нагадаємо, що 4 квітня у Хмельницькій обласній раді депутати одноголосно підтримали заборону діяльності УПЦ МП на території регіону. Рішення було ухвалено незабаром побиття бійця ЗСУ у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП.

Ми також писали про те, що 5 квітня стало відомо про скандал у Чернівецькій області у селі Задубрівка. Місцеві священники Московського патріархату не пускали труну з тілом загиблого на війні солдата ЗСУ в єдиний в селі храм.

Ще ми повідомляли про те, що 6 квітня секретар РНБО України Олексій Данилов закликав громадян "набратися терпіння" щодо виселення священнослужителів УПЦ МП з території Києво-Печерської лаври.