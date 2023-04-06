"Перед Великоднем має бути порядок": діяльність УПЦ МП у Львові припинено, – мер (фото)
За словами Андрія Садового, одне з приміщень УПЦ МП перейшло у користування Першого медоб'єднання. У майбутньому там проходитимуть реабілітацію українські військові.
Діяльність УПЦ Московського патріархату на території Львова завершено. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі 6 квітня.
"Дякую всім, хто приєднався, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершив історію московського патріархату в нашому місті. За повагу закону, стриманість та толерантність", — написав міський голова.
За словами мера Львова, самобуд, зведений УПЦ МП у районі Сихова було демонтовано, а власники приміщення на Антоновича розірвали угоду з представниками Московського патріархату.
Будівлю УПЦ МП на вулиці Пекарській було передано Першому територіальному медичному об'єднанню Львова. У майбутньому там проходитимуть реабілітацію українські військові.
Крім того, церква святого Георгія Побідоносця на вулиці Бобанича перейшла у користування Православної церкви України.
"Перед Великоднем у рідному домі має бути порядок", — підсумував Андрій Садовий.
Нагадаємо, що 4 квітня у Хмельницькій обласній раді депутати одноголосно підтримали заборону діяльності УПЦ МП на території регіону. Рішення було ухвалено незабаром побиття бійця ЗСУ у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП.
Ми також писали про те, що 5 квітня стало відомо про скандал у Чернівецькій області у селі Задубрівка. Місцеві священники Московського патріархату не пускали труну з тілом загиблого на війні солдата ЗСУ в єдиний в селі храм.
Ще ми повідомляли про те, що 6 квітня секретар РНБО України Олексій Данилов закликав громадян "набратися терпіння" щодо виселення священнослужителів УПЦ МП з території Києво-Печерської лаври.