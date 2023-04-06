Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

"Перед Пасхой должен быть порядок": деятельность УПЦ МП во Львове прекращена, – мэр (фото)

Церковь святого Георгия Победоносца, храм, Львов, Львовская область, УПЦ МП, ПЦУ
Фото: Википедия | Церковь святого Георгия Победоносца во Львове перешла к ПЦУ

По словам Андрея Садового, одно из помещений УПЦ МП перешло в пользование Первого медобъединения. В будущем там будут проходить реабилитацию украинские военные.

Related video

Деятельность УПЦ Московского патриархата на территории Львова завершена. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале 6 апреля.

"Благодарю всех, кто присоединился, и очень достойно, без провокаций, за эти два дня завершил историю московского патриархата в нашем городе. За уважение закона, сдержанность и толерантность", — написал городской глава.

По словам мэра Львова, самострой, возведенный УПЦ МП в районе Сыхова был демонтирован, а владельцы помещения на Антоновича расторгли соглашение с представителями Московского патриархата.

УПЦ МП, демонтаж, Львов, Сыхов Fullscreen
Демонтаж помещения УПЦ МП на Сыхове

Здание УПЦ МП на улице Пекарской было передано Первому территориальному медицинскому объедению Львова. В будущем там будут проходить реабилитацию украинские военные.

Пекарская, Львов, УПЦ МП Fullscreen
Здание УПЦ МП на Пекарской передано Первому ТМО Львова

Кроме того, церковь святого Георгия Победоносца на улице Бобанича перешла в пользование Православной церкви Украины.

Церковь святого Георгия Победоносца, Львов, УПЦ МП Fullscreen
Церковь святого Георгия Победоносца

"Перед Пасхой в родном доме должен быть порядок", — заключил Андрей Садовый.

Напомним, что 4 апреля в Хмельницком областном совете депутаты единогласно поддержали запрет деятельности УПЦ МП на территории региона. Решение было принято вскоре избиения бойца ВСУ в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП.

Мы также писали о том, что 5 апреля стало известно о скандале в Черновицкой области в селе Задубровка. Местные священники Московского патриархата не пускали гроб с телом погибшего на войне солдата ВСУ в единственный в селе храм.

Еще мы сообщали о том, что 6 апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данілов призвал граждан "набраться терпения" в вопросе выселения священнослужителей УПЦ МП из территории Киево-Печерской лавры.