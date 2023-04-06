"Перед Пасхой должен быть порядок": деятельность УПЦ МП во Львове прекращена, – мэр (фото)

По словам Андрея Садового, одно из помещений УПЦ МП перешло в пользование Первого медобъединения. В будущем там будут проходить реабилитацию украинские военные.

Related video

Деятельность УПЦ Московского патриархата на территории Львова завершена. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале 6 апреля.

"Благодарю всех, кто присоединился, и очень достойно, без провокаций, за эти два дня завершил историю московского патриархата в нашем городе. За уважение закона, сдержанность и толерантность", — написал городской глава.

По словам мэра Львова, самострой, возведенный УПЦ МП в районе Сыхова был демонтирован, а владельцы помещения на Антоновича расторгли соглашение с представителями Московского патриархата.

Демонтаж помещения УПЦ МП на Сыхове

Здание УПЦ МП на улице Пекарской было передано Первому территориальному медицинскому объедению Львова. В будущем там будут проходить реабилитацию украинские военные.

Здание УПЦ МП на Пекарской передано Первому ТМО Львова

Кроме того, церковь святого Георгия Победоносца на улице Бобанича перешла в пользование Православной церкви Украины.

Церковь святого Георгия Победоносца

"Перед Пасхой в родном доме должен быть порядок", — заключил Андрей Садовый.

Напомним, что 4 апреля в Хмельницком областном совете депутаты единогласно поддержали запрет деятельности УПЦ МП на территории региона. Решение было принято вскоре избиения бойца ВСУ в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП.

Мы также писали о том, что 5 апреля стало известно о скандале в Черновицкой области в селе Задубровка. Местные священники Московского патриархата не пускали гроб с телом погибшего на войне солдата ВСУ в единственный в селе храм.

Еще мы сообщали о том, что 6 апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данілов призвал граждан "набраться терпения" в вопросе выселения священнослужителей УПЦ МП из территории Киево-Печерской лавры.