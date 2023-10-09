Дочь Моники Беллуччи снялась в откровенной фотосессии (фото)

Юная звезда напомнила фанатам свою знаменитую маму.

19-летняя итальянская актриса и модель Дева Кассель снялась в откровенной фотосессии. Снимками дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя делится в своем Instagram.

На фото юная знаменитость предстала в черном топе, спустив бретельки и обнажив плечи и ключицы. Волосы Девы были распущены. Она сделала легкий макияж с акцентом на губы.

"Дева. Неопубликованное", — отметил автор съемки Бастин Барад.

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Дева Кассель

На другом снимке наследница Беллуччи и Касселя предстала в нежно-лавандовом платье с вырезами в зоне декольте.

Дева Кассель

"Губы, нос и глаза напоминают Монику", "Такая же сексуальная, как ее мама... Боже мой!", "Такая безупречная", — комментируют новую съемку Девы ее поклонники.

Модель — дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. Они развелись в 2013 году, прожив в браке 14 лет и воспитав двоих детей — дочерей Деву и Леони. Впрочем, меньшую наследницу звездные родители практически не показывают публике.

Моника Беллуччи Фото: Getty Images

Напомним, 19-летняя Дева посетила показ в рамках Недели моды в Париже.

Также Фокус писал об эффектной съемке самой Моники Беллуччи для глянца.