Моника Беллуччи показала яркий тренч на осень 2023 (фото)

Звезда экрана демонстрирует, как классический осенний образ с тренчем сделать небанальным.

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59-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала яркий тренч на осень 2023 года. Снимками бывшая жена Венсана Касселя, 56, делится в своем Instagram.

Мама двоих детей снялась для журнала ICON Magazine.

"Cover Story", — лаконично подписала кадры звезда фильма "Малена".

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Тренды осени 2023. Тренчи и плащи - главные единицы одежды сезона

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Моника примерила яркий красный глянцевый тренч. Свои темные волосы она спрятала за верхней одеждой, добавив к луку несколько лаконичных украшений от Cartier.

На лице итальянской знаменитости был вечерний макияж.

Моника Беллуччи

"Великолепное пальто", "Красотка", "Она навсегда красавица", — реагируют на новую съемку Беллуччи ее поклонники.

Моника Беллуччи

Актриса воспитывает двух дочерей от брака с Венсаном Касселем — Деву и Леони. Старшая наследница звезды активно строит карьеру в модельной сфере. А младшую звездные родители практически не показывают публике, сохраняя ее приватность.

Сейчас Беллуччи встречается с режиссером Тимом Бертоном, с которым актрису несколько раз замечали на свиданиях.

Напомним, Моника Беллуччи высказалась о своем романе с Тимом Бертоном.

Также Фокус писал о черно-белой стильной съемке Моники Беллуччи для глянца.