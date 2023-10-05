Моника Беллуччи снялась для глянца в черно-белой Cover Story (фото)
Знаменитость примерила элегантное пальто и украшения от Cartier.
59-летняя итальянская модель и актриса Моника Беллуччи снялась для глянца. Об этом звезда "Малены" рассказала в своем Instagram.
"Новая Cover Story @icon.magazin", — лаконично прокомментировала Беллуччи новую черно-белую съемку.Важно
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На фото бывшая жена французского актера Венсана Касселя предстала с распущенными волосами и в темном пальто. На ногах мамы двоих детей были черные туфли-лодочки.
Дополнили образ Беллуччи украшения от ювелирного дома Cartier.
"Моника Беллуччи навсегда одна из самых красивых женщин в истории международного кино!", "Абсолютно самая красивая", "Королева навсегда", — комментируют новую съемку Беллуччи ее подписчики.
Сейчас звезда экрана встречается с режиссером Тимом Бертоном. Об их отношениях мало известно, однако пару несколько раз замечали вместе на публике.
До этого знаменитость была замужем за Венсаном Касселем, от которого воспитывает двух наследниц — Деву и Леони.
Напомним, Моника Беллуччи появилась на публике в идеальном брючном костюме.
Также Фокус писал о новых деталях романа Моники Беллуччи и Тима Бертона.