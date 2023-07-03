Тим Бертон и Моника Беллуччи держались за руки на свидание в Лондоне (фото)

Кинорежиссер и актриса показали нежные чувства, выходя из столичного ресторана.

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Итальянскую актрису Монику Беллуччи и американского кинорежиссера Тима Бертона заметили на свидании в Лондоне. Это первый публичный выход звездной пары, после официального подтверждения их романа. Об этом пишет PageSix.

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64-летний Бертон выглядел элегантно, сохраняя простоту в элегантном черном ансамбле, состоящем из сшитого на заказ костюма и рубашки с открытым воротником.

58-летняя Белуччи идеально сочетала свой наряд, надев топ с глубоким вырезом и черный брючный костюм с разрезами по бокам, чтобы показать ее туфли на танкетке с анималистическим принтом. Свой образ она дополнила золотым кольцом.

Прогулка знаменует собой первый раз, когда влюбленную пару видели вместе с тех пор, как они подтвердили свой роман. Звезда фильма "Малена" и режиссер сериала "Уэнздей" впервые встретились 16 лет назад, но они начали встречаться после того, как увидели друг друга на кинофестивале "Люмьер" в Лионе в октябре 2022 года. Издание "Paris Match" эксклюзивно сообщило в феврале 2023, что влюбленные встречаются уже около четырех месяцев. Недавно Моника наконец подтвердила их отношения в интервью Elle France.

Также Фокус писал, что Моника Беллуччи снялась для швейцарского глянца.