Моника Беллуччи снялась для швейцарского глянца (фото)

Знаменитость продемонстрировала ряд элегантных образов.

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58-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась для швейцарского глянца. Об этом издание сообщило в своем Instagram.

Звезда фильма "Малена" украсила свежую обложку журнала "COTE Magazine CH".

В частности, бывшая жена Венсана Касселя примеряла нюдовый корсетный образ с накидкой от Dolce & Gabbana, яркое бирюзовое платье с пайетками и зеленый наряд с акцентными рукавами.

Дополнением роскошных образов стали украшения Cartier.

Моника Беллуччи

"Моника Беллуччи сияет в нашем июньском номере Sun Issue, одетая в платье @dolcegabbana и @cartier", — отметили журналисты издания.

Моника Беллуччи

Волосы 58-летней знаменитости на нескольких фото распущены, а на главном — собраны в хвост. В частности, итальянской актрисе сделали яркий вечерний макияж с акцентом на глаза.

"Она икона 😍 какая красота ❤️❤️❤️", "@monicabellucciofficiel наша Королева❤️❤️❤️", — пишут в комментариях фанаты Беллуччи.

Моника Беллуччи

Напомним, 18-летнюю дочь Моники Беллуччи Деву Кассель заметили на съемках рекламного ролика в центре Рима.

Также Фокус писал о съемке Моники Беллуччи для другого глянца.