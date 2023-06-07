Моника Беллуччи снялась для швейцарского глянца (фото)
Знаменитость продемонстрировала ряд элегантных образов.
58-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась для швейцарского глянца. Об этом издание сообщило в своем Instagram.
Звезда фильма "Малена" украсила свежую обложку журнала "COTE Magazine CH".
В частности, бывшая жена Венсана Касселя примеряла нюдовый корсетный образ с накидкой от Dolce & Gabbana, яркое бирюзовое платье с пайетками и зеленый наряд с акцентными рукавами.
Дополнением роскошных образов стали украшения Cartier.
"Моника Беллуччи сияет в нашем июньском номере Sun Issue, одетая в платье @dolcegabbana и @cartier", — отметили журналисты издания.
Волосы 58-летней знаменитости на нескольких фото распущены, а на главном — собраны в хвост. В частности, итальянской актрисе сделали яркий вечерний макияж с акцентом на глаза.
"Она икона 😍 какая красота ❤️❤️❤️", "@monicabellucciofficiel наша Королева❤️❤️❤️", — пишут в комментариях фанаты Беллуччи.
Напомним, 18-летнюю дочь Моники Беллуччи Деву Кассель заметили на съемках рекламного ролика в центре Рима.
Также Фокус писал о съемке Моники Беллуччи для другого глянца.