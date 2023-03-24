Моника Беллуччи в элегантных образах снялась для обложки и cover-story глянца (фото)

В частности, звезда экрана примеряла майку с Микки Маусом.

Related video

58-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи украсила обложку D Repubblica. Об этом издание сообщило в своих соцсетях.

Звезда фильма "Малена" появилась также в cover-story журнала. Она примеряла красный комбинезон, белую майку с Микки Маусом и ряд черных элегантных аутфитов.

Волосы Беллуччи были распущены, а на лице визажисты сделали макияж с акцентом на глаза.

"Выпуск для коллекторов! ✨✨✨ #𝐓𝐇𝐄𝐁𝐈𝐆𝐝 Vol.1 НА СЦЕНЕ. У Моники Беллуччи прекрасный день на работе", – отметили журналисты D Repubblica.

Моника Беллуччи

"Спасибо @efarneti @drepubblicait за обложку для специального выпуска к празднованию новой первой годовщины", — отметила бывшая супруга Венсана Касселя.

Сейчас 58-летней итальянской актрисе приписывают роман с американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Влюбленных уже несколько раз замечали во время романтических прогулок, однако официально они не комментировали свой новый вероятный семейный статус.

Моника Беллуччи

Напомним, 58-летняя Моника Беллуччи появилась на обложке первого в истории журнала "Wall Street Italia".

Также Фокус писал о новых деталях романтических отношений Моники Беллуччи и Тима Бертона.