Моника Беллуччи в черном боди украсила обложку глянца (фото)

Звезда экрана стала героиней первого выпуска журнала Wall Street Italia.

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58-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на обложке глянца в черном боди с глубоким декольте.

Звезда фильма "Малена" украсила первую полосу журнала "Wall Street Italia", примерив несколько эффектных луков, в том числе облягающее боди и полупрозрачный тренч.

Волосы бывшей жены Венсана Касселя были распущены, а на лице визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на глаза.

"История с обложки первого выпуска журнала WSI Style @wallstreetitalia", — прокомментировала свою съемку 58-летняя Моника Беллуччи.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи украсила обложку в черном боди, а кроме этого примерила полупрозрачный тренч, телесно-красное платье и другие черные наряды.

Моника Беллуччи Моника Беллуччи

В Сети активно обсуждают новый роман итальянской звезды экрана и режиссера Тима Бертона. Пару уже несколько раз замечали на свиданиях, однако официально влюбленные еще ничего не комментировали.

От первого брака с французским режиссером Венсаном Касселем Беллуччи воспитывает двух дочерей – Деву и Леони.

Напомним, Моника Беллуччи впервые появилась на публике после новости о романе с Тимом Бертоном.

Также Фокус писал о съемке для глянца старшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя.