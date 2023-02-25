Моника Беллуччи вышла на публику впервые после новости о романе с Тимом Бертоном (фото)

Звезда экрана посетила церемонию награждения национальной кинопремией Франции.

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58-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи впервые вышла на публику после новости о романе с американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Малена" посетила 48-ю церемонию награждения национальной кинопремией Франции Cesar Film Awards. Для выхода в свет мама двоих выбрала total-red образ от Dior: длинное платье с глубоким декольте и плиссированной юбкой. К вечернему аутфиту Беллуччи добавила колье Cartier и клатч в тон основного наряда.

[ + – ] Моника Беллуччи Фото: Getty Images

Волосы бывшей жены Венсана Касселя были распущены, а на лице визажисты сделали легкий вечерний макияж.

[ + – ] Моника Беллуччи Фото: Getty Images

58-летняя Беллуччи и 64-летний Бертон впервые встретились 16 лет назад, но встречаться они начали после того, как увидели друг друга на кинофестивале "Люмьер" в Лионе в октябре 2022 года. Издание "Paris Match" эксклюзивно сообщило в феврале 2023, что влюбленные встречаются уже около четырех месяцев.

[ + – ] Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Paris Match

Моника Беллуччи воспитывает двоих детей от брака с французским актером Венсаном Касселем — 12-летнюю Леони и 18-летнюю Деву. В 2013 году звездные супруги объявили о своем разводе. В настоящее время Кассель женат на 25-летней модели Тине Кунаки и воспитывает совместную с ней дочь Амазонию.

Напомним, Монику Беллуччи заметили во время поцелуя с Тимом Бертоном.

Также Фокус писал о втором свидании Моники Беллуччи и Тима Бертона, которое удалось снять папарацци.