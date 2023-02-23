Монику Беллуччи заметили за поцелуями с Тимом Бертоном (фото)

Итальянская актриса и американский кинорежиссер встречаются с осени 2022 года.

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58-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи страстно поцеловалась с режиссером Тимом Бертоном после новости об их романе. Об этом пишет Daily Mail.

Пара взялась за руки во время романтической прогулки в День Святого Валентина 2023, прежде чем остановиться, чтобы поцеловаться.

64-летний Тим Бертон обнял свою спутницу, когда они дополняли друг друга, одетые в черные пальто.

Моника добавила несколько дополнительных сантиметров своей фигуре с помощью пары черных туфель на высоком каблуке и выбрала черную сумочку в тон основного наряда.

[ + – ] Моника Беллуччи и Тим Бертон

Звездная пара впервые встретилась 16 лет назад, но встречаться они начали после того, как увидели друг друга на кинофестивале "Люмьер" в Лионе в октябре 2022 года.

58-летняя Моника, как почетный гость фестиваля, вручила Бертону награду "Люмьер" за жизненные достижения на сцене. Когда ему вручали приз, Тим сказал: "За всю свою жизнь я никогда не испытывал столько любви, как сегодня вечером".

Пару также видели, как они шли, чтобы просмотреть воспроизведение немого документального фильма, снятого в 1895 году покойным французским режиссером Луи Люмьером.

[ + – ] Моника Беллуччи и Тим Бертон встречаются

58-летняя Моника Беллуччи воспитывает двух дочерей от брака с французским актером Венсаном Касселем.

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бертон встречаются в течение четырех месяцев.

Также Фокус писал о съемке Моники Беллуччи для греческого Vogue.