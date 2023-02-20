Моника Беллуччи в чулках появилась на обложке греческого Vogue

Для роскошной фотосессии модель и актрису снимала знаменитая Эллен фон Унверт.

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58-летняя Моника Беллуччи, чья дочь Дева Кассель стала настоящей восходящей звездой модельного бизнеса, и сама дала понять, что сдает позиции. Кинодива появится на обложке мартовского номера Vogue Greece.

Фотографировала Монику знаменитая Эллен фон Унверт. Для обложки модель позировала в жакете Chanel, шляпе Сourtois Paris и чулках Falke.

[ + – ] Моника Беллучии для греческого Vogue

В мартовском номере, как сказано на сайте Vogue Greece, издатели будут исследовать вневременное очарование черно-белых фото.

Моника Беллуччи, которая недавно появилась в роли оперной дивы Марии Каллас в моноспектакле французского режиссера Тома Вольфа "Мария Каллас: письма и воспоминания", рассказала о своих прочных связях с Грецией.

Премьера спектакля прошла в античном театре в Афинах. И игру Моники Беллуччи высоко оценили критики.

В интервью Моника рассказала, кроме прочего, о положении женщин в обществе и киноиндустрии, а также о женственности, которая всегда была ее средством самовыражения. "Всему свое время. Как мы говорим, Рим не за один день строился. Мы в развитии и интересно найти общее место общения, а воевать, для продуктивного, эффективного диалога между женщинами и мужчинами", — говорит она.

[ + – ] Моника Беллучии для греческого Vogue

"Мы очень рады здесь, в Vogue Greece, принять Монику Белуччи, неподвластную времени диву, женщину-символ, на наших обложках", — пишет главный редактор Талия Карафиллиду.

Еще одним героем нового номера Vogue Greece станет актер Уиллем Дефо, который в своем новом фильме Inside сотрудничает с греческим режиссером Василисом Кацуписом.

А Эллен фон Унверт, мастер черно-белой фотографии, отметила, что в таких снимках есть особая магия.

"Мне нравится снимать жизнь. А вот на черно-белой пленке эффект выглядит более волшебно, на мой взгляд. Это не так реалистично, но в нем также есть сила и спонтанность. По крайней мере, это то, что я пытаюсь донести. Кроме того, мне легче решить, хорошее изображение или нет на черно-белой пленке", — рассказала она в интервью.

Черно-белые фото для Vogue являются данью уважения Карлу Лагерфельду и его кармическим отношениям с этими цветами. Ведь новый Met Gala будет посвящен именно наследию этого дизайнера и получил название "Карл Лагерфельд: линия красоты".

Напомним, недавно Моника Беллуччи вышла в свет в роскошном черном платье и с новым цветом волос.