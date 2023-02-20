Моніка Беллуччі в панчохах з'явилася на обкладинці грецького Vogue

Для розкішної фотосесії модель і акторку знімала знаменита Еллен фон Унверт.

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58-річна Моніка Беллуччі, чия дочка Дева Кассель стала справжньою зіркою модельного бізнесу, і сама дала зрозуміти, що не здає позиції. Кінодіва з'явиться на обкладинці березневого номера Vogue Greece.

Фотографувала Моніку знаменита Еллен фон Унверт. Для обкладинки модель позувала в жакеті Chanel, капелюсі Сourtois Paris і панчохах Falke.

[ + – ] Моніка Беллучії для грецької Vogue

У березневому номері, як сказано на сайті Vogue Greece, видавці досліджуватимуть позачасову чарівність чорно-білих фото.

Моніка Беллуччі, яка нещодавно з'явилася в ролі оперної діви Марії Каллас у моновиставі французького режисера Тома Вольфа "Марія Каллас: листи і спогади", розповіла про свої міцні зв'язки з Грецією.

Прем'єра вистави відбулася в античному театрі в Афінах. Гру Моніки Беллуччі високо оцінили критики.

В інтерв'ю Моніка розповіла, крім іншого, про становище жінок у суспільстві та кіноіндустрії, а також про жіночність, яка завжди була її засобом самовираження. "Всьому свій час. Як ми говоримо, Рим не за один день будувався. Ми в розвитку, і цікаво знайти спільне місце спілкування, а не війни, для продуктивного, ефективного діалогу між жінками та чоловіками", — каже вона.

[ + – ] Моніка Беллучії для грецького Vogue

"Ми дуже раді тут, у Vogue Greece, прийняти Моніку Белуччі, непідвладну часу діву, жінку-символ, на наших обкладинках", — пише головна редакторка Талія Карафілліду.

Ще одним героєм нового номера Vogue Greece стане актор Віллем Дефо, який у своєму новому фільмі Inside співпрацює з грецьким режисером Василісом Кацупісом.

А Еллен фон Унверт, майстриня чорно-білої фотографії, наголосила, що в таких знімках є особлива магія.

"Мені подобається знімати життя. А ось на чорно-білій плівці ефект здається чарівнішим, на мій погляд. Це не так реалістично, але в ньому також є сила та спонтанність. Принаймні це те, що я намагаюся донести. Крім того, мені легше вирішити, чи гарне зображення, чи ні, на чорно-білій плівці", — розповіла вона в інтерв'ю.

Чорно-білі фото для Vogue є даниною поваги Карлу Лагерфельду і його кармічним стосункам із цими кольорами. Адже новий Met Gala буде присвячений саме спадщині цього дизайнера, і він отримав назву "Карл Лагерфельд: лінія краси".

Нагадаємо, нещодавно Моніка Беллуччі вийшла у світ у розкішній чорній сукні та з новим кольором волосся.