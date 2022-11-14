З прозорими рукавами. Моніка Беллуччі продемонструвала ідеальну чорну сукню (фото)

Знаменитість відвідала кіноподію в Римі.

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58-річна італійська акторка Моніка Беллуччі продемонструвала ідеальну чорну сукню для зрілих жінок. Про це пише Daily Mail.

Зірка екранів відвідала показ другої частини фільму "Дияволик" у Римі. Для виходу на публіку легендарна акторка обрала приталену чорну сукню максі з прозорими рукавами. На ногах Моніки Беллуччі були замшеві чоботи в тон основного образу.

Як аксесуари до вечірнього аутфіту знаменитість обрала масивні сонцезахисні окуляри, які не знімала на червоній доріжці. Волосся колишньої дружини Венсана Касселя було розпущене, а на обличчі візажисти зробили нейтральний макіяж.

[ + – ] Моніка Беллуччі в Римі

Зазначимо, що сукня Моніки Беллуччі коштує 1700 фунтів стерлінгів (понад 74 тисячі гривень).

Така сукня стане ідеальним варіантом для святкових подій взимку 2022/23, адже його можна поєднати з різноманітними трендовими колготками та аксесуарами. Зокрема рукава та довжина сукні не дозволять вам замерзнути. При цьому ви виглядатимете елегантно та жіночно.

[ + – ] Моніка Беллуччі в Римі

Нагадаємо, 58-річна Моніка Беллуччі кардинально змінила імідж для зйомок у новому фільмі.

Також Фокус писав про 19-річну доньку Моніки Беллуччі. Діва Кассель будує кар'єру не лише у галузі моделінгу, дівчина з'явиться і на широких екранах.