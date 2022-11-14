С прозрачными рукавами. Моника Беллуччи продемонстрировала идеальное черное платье (фото)

Знаменитость посетила кинособытие в Риме.

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58-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи продемонстрировала идеальное черное платье для зрелых женщин. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экранов посетила показ второй части фильма "Дьяволик" в Риме. Для выхода на публику легендарная актриса выбрала приталенное черное платье макси с прозрачными рукавами. На ногах Моники Беллуччи были замшевые сапоги в тон основного образа.

В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту знаменитость выбрала массивные солнцезащитные очки, которые не снимала на красной дорожке. Волосы бывшей жены Венсана Касселя были распущены, а на лице визажисты сделали нейтральный макияж.

[ + – ] Моника Беллуччи в Риме

Отметим, что платье Моники Беллуччи стоит 1700 фунтов стерлингов (свыше 74 тысяч гривен).

Такое платье станет идеальным вариантом для праздничных событий зимой 2022/23, ведь его можно совместить с разнообразными трендовыми колготками и аксессуарами. В частности, рукава и длина платья не позволят вам замерзнуть. При этом вы будете выглядеть элегантно и женственно.

[ + – ] Моника Беллуччи в Риме

Напомним, 58-летняя Моника Беллуччи кардинально изменила имидж для съемок в новом фильме.

Также Фокус писал о 19-летней дочери Моники Беллуччи. Дева Кассель строит карьеру не только в области моделинга, девушка появится и на широких экранах.