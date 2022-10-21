Больше не брюнетка: Моника Беллуччи удивила кардинальным изменением внешности

Известная итальянская актриса Моника Беллуччи поделилась с поклонниками неожиданными снимками.

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С поклонниками в своем Instagram звезда фильма "Малена" поделилась постером к новому документальному фильму "Девушка в фонтане", в котором она играет шведскую актрису и фотомодель Аниту Экберг из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь" 1960 года.

В кадре шикарная 58-летняя Моника Беллуччи предстала с длинными белокурыми волосами, уложенными в духе Золотой эпохи Голливуда. На ее лице яркий макияж, подчеркивающий брови и глаза. Однако все внимание приковано к ее груди – Моника одела эффектное черное платье с глубоким V-образным декольте почти до пупка. Под него она надела фиолетовый прозрачный корсет.

"Красивая блондинка", "Шикарная женщина", "Твоя красота вне времени, она никогда тебя не оставит", "Королева", "Люблю эту едва заметную улыбку", "Идеальная", — восхищаются в комментариях фанаты актрисы.

Премьера фильма "Милена" состоится на международном кинофестивале имени братьев Люмьер в Лионе этого года.

В свои 57 лет Моника продолжает активно сниматься в кино и украшать обложки известнейших журналов.