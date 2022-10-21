Більше не брюнетка: Моніка Беллуччі здивувала кардинальною зміною зовнішності

Відома італійська акторка Моніка Беллуччі поділилася із шанувальниками несподіваними знімками.

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З шанувальниками у своєму Instagram зірка фільму "Малена" поділилася постером до нового документального фільму "Дівчина у фонтані", в якому вона грає шведську акторку та фотомодель Аніту Екберг із фільму Федеріко Фелліні "Солодке життя" 1960 року.

У кадрі шикарна 58-річна Моніка Беллуччі постала з довгим білявим волоссям, укладеним у дусі Золотої епохи Голлівуду. На її обличчі яскравий макіяж, що підкреслює брови та очі. Проте вся увага прикута до її грудей — Моніка одягла ефектну чорну сукню з глибоким V-подібним декольте майже до пупка. Під нього вона одягла фіолетовий прозорий корсет.

"Красива блондинка", "Шикарна жінка", "Твоя краса поза часом, вона ніколи тебе не залишить", "Королева", "Люблю цю ледь помітну усмішку", "Ідеальна", — захоплюються у коментарях фанати акторки.

Прем'єра фільму "Малена" відбудеться на міжнародному кінофестивалі імені братів Люм'єрів у Ліоні цього року.

У свої 57 років Моніка продовжує активно зніматися в кіно та прикрашати обкладинки найвідоміших журналів.