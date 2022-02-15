Моніка Белуччі у шкіряному тренчі з'явилася на сторінках відомого видання

У свої 57 років Моніка продовжує активно зніматися в кіно та прикрашати обкладинки найвідоміших журналів.

57-річна італійська актриса Моніка Белуччі знялася у розкішній фотосесії для видання The Daily Telegraph, позуючи паризькому фотографу та режисеру Люку Браку. Фотографією вона поділилася на своїй сторінці у Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На ній вона позує у шкіряному тренчі від Courrèges та прикрасах від ювелірного будинку Cartier, амбасадором якого Моніка є вже багато років. Її образ доповнив вечірній макіяж.

Окрім фотосесії, у виданні є й інтерв'ю актриси. Зокрема вона поділилася своєю думкою щодо участі у моновиставі "Марія Каллас. Спогади у листах". Її режисером виступив Том Вольф. Моніка зізналася, що іноді їй здається, ніби вона торкнулася душі великої оперної співачки.

Що стосується питань про особисте життя та її стосунки з колишнім чоловіком Венсаном Касселем, то актриса нагадала, що вони розлучені вже 10 років, і дала зрозуміти, що не налаштована поширюватися далі за сказане.

Останніми роками її регулярно фотографували з 39-річним французьким скульптором та колишньою моделлю Ніколя Лефевром, що викликало чутки про роман, хоча сама Моніка ніяк їх не коментувала. Таку секретність вона пояснює просто:

"Я захищаю себе. Мені дуже потрібен свій приватний сад, щоб частина мого життя була повністю моєю. В Америці система робить це складніше. Але для європейських гравців, я думаю, ми більше здатні захистити себе", – зазначила знаменитість.

А ось щодо свого віку, то тут вона балакучіша. Зараз, каже Моніка, для вікових акторок у кіно все змінюється. Якщо років 40 тому 40-річні актриси могли мало на що розраховувати, то ситуація інша. У свої 57 років Моніка залишається дуже затребуваною у професії. Нещодавно вона зіграла у бойовику "Пам'ять" разом із Ліамом Нісоном і з'явиться в комедії "Мафія Мафія", зйомки якої відбудуться у США.

Понад те, Белуччі продовжує активно зніматися для найвідоміших журналів. Наприклад, вона з'явилася на головній сторінці нового номера російської версії Нarpers Вazaar та китайською Schon.

Нагадаємо, Моніка Белуччі поділилася, що зберегла добрі стосунки з Венсаном Касселем заради їхніх дітей.