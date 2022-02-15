Моника Белуччи в кожаном тренче появилась на страницах известного издания

В свои 57 лет Моника продолжает активно сниматься в кино и украшать обложки самых известных журналов.

57-летняя итальянская актриса Моника Белуччи снялась в роскошной фотосессии для издания The Daily Telegraph, позируя парижскому фотографу и режиссеру Люку Браке. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

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На ней она позирует в кожаном тренче от Courrèges и украшениях от ювелирного дома Cartier, амбассадором которого Моника является уже много лет. ее образ дополнил вечерний макияж.

Кроме фотосессии, в издании есть и интервью актрисы. В частности она поделилась своим мнением по поводу участия в моноспектакле "Мария Каллас. Воспоминания в письмах". Его режиссером выступил Том Вольф. Моника призналась, что иногда ей кажется, будто она прикоснулась к душе великой оперной певицы.

Что касается вопросов о личной жизни и ее отношений с бывшим мужем Венсаном Касселем, то актриса напомнила, что они в разводе уже 10 лет, и дала понять, что не настроена распространяться дальше сказанного.

В последние годы ее регулярно фотографировали с 39-летним французским скульптором и бывшей моделью Николя Лефевром, что вызвало слухи о романе, хотя сама Моника никак их не комментировала. Такую скрытность она объясняет просто:

"Я защищаю себя. Мне очень нужен свой частный сад, чтобы часть моей жизни была полностью моей. В Америке система делает это сложнее. Но для европейских игроков, я думаю, мы больше способны защитить себя", – отметила знаменитость.

А вот относительно своего возраста, то тут она более разговорчива. Сейчас, говорит Моника, для возрастных актрис в кино все меняется. Если лет 40 назад 40-летние актрисы могли мало на что рассчитывать, то нынче ситуация другая. В свои 57 лет Моника остается очень востребованной в профессии. Недавно она сыграла в боевике "Память" вместе с Лиамом Нисоном "Память" и появится в комедии "Мафия Мафия", съемки которой пройдут в США.

Более того, Белуччи продолжает активно сниматься для известнейших журналов. Например, она появилась на главной странице нового номера русской версии Нarpers Вazaar и китайском Schon.

Напомним, Моника Белуччи поделилась, что сохранила хорошие отношения с Венсаном Касселем ради их детей.