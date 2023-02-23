Моніку Беллуччі помітили за поцілунками з Тімом Бертоном (фото)

Італійська акторка та американський кінорежисер зустрічаються з осені 2022.

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58-річна італійська акторка Моніка Беллуччі пристрасно поцілувалася з режисером Тімом Бертоном після новини про їхній роман. Про це пише Daily Mail.

Пара взялася за руки під час романтичної прогулянки в День Святого Валентина 2023, перш ніж зупинитися, щоб поцілуватись.

64-річний Тім Бертон обійняв свою супутницю, коли вони доповнювали один одного, одягнені в чорні пальта.

Моніка додала кілька додаткових сантиметрів своїй фігурі за допомогою пари чорних туфель на високих підборах і обрала чорну сумочку в тон основного наряду.

[ + – ] Моніка Беллуччі та Тім Бертон

Зіркова пара вперше зустрілася 16 років тому, але вони почали зустрічатися після того, як побачили одне одного на кінофестивалі Люм’єр у Ліоні в жовтні 2022.

58-річна Моніка, яка була почесним гостем фестивалю, вручила Бертону нагороду Люм’єр за життєві досягнення на сцені. Коли йому вручали приз, Тім сказав: "За все своє життя разом я ніколи не відчував стільки любові, як сьогодні ввечері".

Пару також бачили, як вони прямували, щоб переглянути відтворення німого документального фільму, знятого в 1895 році покійним французьким режисером Луї Люм’єром.

[ + – ] Моніка Беллуччі та Тім Бертон зустрічаються

58-річна Моніка Беллуччі виховує двох доньок від шлюбу з французьким актором Венсаном Касселем.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі та Тім Бертон зустрічаються впродовж чотирьох місяців.

Також Фокус писав про зйомку Моніки Беллуччі для грецького Vogue.