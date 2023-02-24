В парных total-black образах: Моника Беллуччи и Тим Бертон на свидании (фото)

Звездную пару заметили во время романтической прогулки по испанскому городу.

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58-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи и американский кинорежиссер Тим Бертон сходили на свидание в Мадриде. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара, об отношениях которых стало известно накануне, держались за руки во время послеобеденной прогулки в испанском городе.

64-летний легендарный кинорежиссер и 58-летняя звезда экрана, замеченные во время страстного поцелуя в День святого Валентина 2023, устроили уютную прогулку после того, как недавно стало известно, что они тайно встречались последние четыре месяца.

Моника Беллуччи подчеркнула свою фигуру для выхода в свет, надев черный топ с v-образным вырезом и пару брюк в тон. Итальянская знаменитость оделась в черное пальто и прибавила высоту своей фигуре с помощью пары сапог. Актриса добавила к февральскому аутфиту солнцезащитные очки и темную массивную сумочку.

Тем временем Тим Бертон также предпочел темные оттенки в своем образе, к которому добавил шляпу и очки.

[ + – ] Моника Беллуччи и Тим Бертон

Звезда фильма "Малена" и режиссер сериала "Уэнздей" впервые встретились 16 лет назад, но они начали встречаться после того, как увидели друг друга на кинофестивале Люмьер в Лионе в октябре 2022 года.

[ + – ] Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Paris Match

Напомним, Монику Беллуччи заметили за страстными поцелуями с Тимом Бертоном.

Также Фокус писал об элегантной съемке Моники Беллуччи для греческого Vogue.