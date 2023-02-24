У парних total-black образах: Моніка Беллуччі та Тім Бертон на побаченні (фото)

Зіркову пару помітили під час романтичної прогулянки іспанським містом.

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58-річна італійська акторка Моніка Беллуччі та американський кінорежисер Тім Бертон сходили на побачення в Мадриді. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара, про стосунки яких стало відомо напередодні, трималися за руки під час післяобідньої прогулянки в іспанському місті.

64-річний легендарний кінорежисер і 58-річна зірка екрану, які були помічені під час пристрасного поцілунку в День святого Валентина 2023, влаштували затишну прогулянку після того, як нещодавно стало відомо, що вони таємно зустрічалися останні чотири місяці.

Моніка Беллуччі підкреслила свою фігуру для виходу в світ, одягнувши чорний топ із v-подібним вирізом і пару штанів у тон. Італійська знаменитість одяглася у чорне пальто та додала висоту своїй фігурі за допомогою пари чобіт. Акторка додала до лютневого аутфіту сонцезахисні окуляри та темну масивну сумочку.

Тим часом Тім Бертон також надав перевагу темним відтінкам у своєму образі, до якого додав капелюха.

[ + – ] Моніка Беллуччі та Тім Бертон

Зірка фільму "Малена" та режисер серіалу "Венздей" вперше зустрілися 16 років тому, але вони почали зустрічатися після того, як побачили одне одного на кінофестивалі Люм’єр у Ліоні в жовтні 2022.

[ + – ] Моніка Беллуччі та Тім Бертон Фото: Paris Match

Нагадаємо, Моніку Беллуччі помітили за пристрасними поцілунками з Тімом Бертоном.

Також Фокус писав про елегантну зйомку Моніки Беллуччі для грецького Vogue.