Моніка Беллуччі вийшла на публіку вперше після новини про роман з Тімом Бертоном (фото)

Зірка екрану відвідала церемонію нагородження національною кінопремією Франції.

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58-річна італійська акторка Моніка Беллуччі вперше вийшла на публіку після новини про роман з американським кінорежисером Тімом Бертоном. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Малена" відвідала 48-му церемонію нагородження національною кінопремією Франції Cesar Film Awards. Для виходу у світ мама двох обрала total-red образ від Dior: довгу сукню з глибоким декольте та плісируваною спідницею. До вечірнього аутфіту Беллуччі додала кольє Cartier та клатч у тон основного наряду.

[ + – ] Моніка Беллуччі Фото: Getty Images

Волосся колишньої дружини Венсана Касселя було розпущене, а на обличчі візажисти зробили легкий вечірній макіяж.

[ + – ] Моніка Беллуччі Фото: Getty Images

58-річна Беллуччі та 64-річний Бертон уперше зустрілися 16 років тому, але зустрічатися вони почали після того, як побачили одне одного на кінофестивалі Люм’єр у Ліоні в жовтні 2022. Видання "Paris Match" ексклюзивно повідомило в лютому 2023, що закохані зустрічаються вже близько чотирьох місяців.

[ + – ] Моніка Беллуччі та Тім Бертон Фото: Paris Match

Моніка Беллуччі виховує двох дітей від шлюбу з французьким актором Венсаном Касселем — 12-річну Леоні та 18-річну Діву. У 2013 році зіркове подружжя оголосило про своє розлучення. Наразі Кассель одружений з 25-річною моделлю Тіною Кунакі та виховує спільну з нею доньку Амазонію.

Нагадаємо, Моніку Беллуччі помітили під час поцілунку з Тімом Бертоном.

Також Фокус писав про друге побачення Моніки Беллуччі та Тіма Бертона, яке вдалося зафільмувати папараці.