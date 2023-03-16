Моніка Беллуччі в чорному боді прикрасила обкладинку глянцю (фото)

Зірка екрану стала героїнею першого випуску журналу "Wall Street Italia".

Related video

58-річна італійська акторка та модель Моніка Беллуччі з'явилася на обкладинці глянцю в чорному боді з глибоким декольте.

Зірка фільму "Малена" прикрасила першу шпальту журналу "Wall Street Italia", примірявши декілька ефектних луків, зокрема обтисле боді й напівпрозорий тренч.

Волосся колишньої дружини Венсана Касселя було розпущене, а на обличчі візажисти зробили вечірній макіяж з акцентом на очі.

"Історія з обкладинки першого випуску журналу WSI Style @wallstreetitalia", — прокоментувала свою зйомку 58-річна Моніка Беллуччі.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку в чорному боді, а окрім цього, приміряла напівпрозорий тренч, тілесно-червону сукню та інші чорні вбрання.

Моніка Беллуччі Моніка Беллуччі

Наразі в мережі активно обговорюють новий роман італійської зірки екрану та режисера Тіма Бертона. Пару вже кілька разів помічали на побаченнях, проте офіційно закохані ще нічого не коментували.

Від першого шлюбу з французьким режисером Венсаном Касселем Беллуччі виховує двох доньок — Діву та Леоні.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі вперше з'явилася на публіці після новини про роман з Тімом Бертоном.

Також Фокус писав про зйомку для глянцю старшої доньки Моніки Беллуччі та Венсана Касселя.