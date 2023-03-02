Скрывают свой роман: Тим Бертон и Моника Беллуччи по отдельности уехали из отеля

Звездная пара продолжает держать в секрете свой роман.

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58-летнюю итальянскую актрису Монику Беллуччи и американского кинорежиссера Тима Бертона замети папарацци, когда они покидали отель Ritz в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса выглядела шикарно, выходя из роскошного пятизвездочного отеля в сером пальто и направляясь к ожидающей ее машине, а Тим, как сообщается, уехал позже.

Звезда фильма "Малена" и режиссер сериала "Уэнздей" впервые встретились 16 лет назад, но они начали встречаться после того, как увидели друг друга на кинофестивале "Люмьер" в Лионе в октябре 2022 года. Издание "Paris Match" эксклюзивно сообщило в феврале 2023, что влюбленные встречаются уже около четырех месяцев.

Фото: Paris Match

Моника была одинока с тех пор, как в 2019 году рассталась с художником Николя Лефевром. Ранее она была замужем за Венсаном Касселем с 1997 по 2013 год. Звезда воспитывает двух дочерей от брака с французским актером.

Тим, тем временем, был в отношениях с актрисой Хеленой Бонэм Картер но они расстались в 2014 году.

Также Фокус писал, что актриса Моника Беллуччи впервые вышла на публику после новости о романе с американским кинорежиссером Тимом Бертоном.