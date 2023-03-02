Приховують свій роман: Тім Бертон та Моніка Беллуччі окремо виїхали з готелю.

Зіркова пара продовжує тримати в секреті свій роман.

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58-річну італійську актрису Моніку Беллуччі та американського кінорежисера Тіма Бертона помітили папараці, коли вони залишали готель Ritz у Парижі. Про це пише Daily Mail.

Актриса виглядала шикарно, виходячи з розкішного п'ятизіркового готелю в сірому пальті і прямуючи до машини, що чекала на неї, а Тім, як повідомляється, поїхав пізніше.

Зірка фільму "Малена" та режисер серіалу "Венздей" вперше зустрілися 16 років тому, але вони почали зустрічатися після того, як побачили один одного на кінофестивалі "Люм'єр" у Ліоні у жовтні 2022 року. Видання "Paris Match" ексклюзивно повідомило у лютому 2023 року, що закохані зустрічаються вже близько чотирьох місяців.

Фото: Paris Match

Моніка була самотня відтоді, як у 2019 році розлучилася з художником Ніколя Лефевром. Раніше вона була одружена з Венсаном Касселем з 1997 по 2013 рік. Зірка виховує двох дочок від шлюбу із французьким актором.

Тим часом Бертон був у відносинах з актрисою Хеленою Бонем Картер, але вони розлучилися в 2014 році.

Також Фокус писав, що актриса Моніка Беллуччі вперше вийшла на публіку після новини про роман із американським кінорежисером Тімом Бертоном.