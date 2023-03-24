Моніка Беллуччі в елегантних образах знялася для обкладинки та cover-story глянцю (фото)

Зокрема зірка екрану приміряла майку з Мікі Маусом.

Related video

58-річна італійська акторка Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку D Repubblica. Про це видання повідомило у своїх соцмережах.

Зірка фільму "Малена" зʼявилася також у cover-story журналу. Вона приміряла червоний комбінезон, білу майку з Мікі Маусом та низку темних елегантних аутфітів.

Волосся Беллуччі було розпущене, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на очі.

"Випуск для колекторів! ✨✨✨ #𝐓𝐇𝐄𝐁𝐈𝐆𝐝 Vol.1 НА СЦЕНІ. У Моніки Беллуччі чудовий день на роботі. @monicabellucciofficiel Спеціальний випуск для святкування нової першої річниці. Великий розмір, 400 сторінок, 2 випуски в одному!" — зазначили журналісти D Repubblica.

Моніка Беллуччі

"Дякую @efarneti @drepubblicait за обкладинку для спеціального випуску до святкування нової першої річниці", — зазначила колишня дружина Венсана Касселя.

Наразі італійській акторці приписують роман з режисером Тімом Бертоном. Закоханих уже кілька разів помічали разом під час романтичних прогулянок, проте офіційно вони не коментували свій новий сімейний статус.

Моніка Беллуччі

Нагадаємо, Моніка Беллуччі зʼявилася на обкладинці першого в історії журналу "Wall Street Italia".

Також Фокус писав про нові деталі роману Моніки Беллуччі та Тіма Бертона.