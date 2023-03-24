Моніка Беллуччі в елегантних образах знялася для обкладинки та cover-story глянцю (фото)
Зокрема зірка екрану приміряла майку з Мікі Маусом.
58-річна італійська акторка Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку D Repubblica. Про це видання повідомило у своїх соцмережах.
Зірка фільму "Малена" зʼявилася також у cover-story журналу. Вона приміряла червоний комбінезон, білу майку з Мікі Маусом та низку темних елегантних аутфітів.
Волосся Беллуччі було розпущене, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на очі.
"Випуск для колекторів! ✨✨✨ #𝐓𝐇𝐄𝐁𝐈𝐆𝐝 Vol.1 НА СЦЕНІ. У Моніки Беллуччі чудовий день на роботі. @monicabellucciofficiel Спеціальний випуск для святкування нової першої річниці. Великий розмір, 400 сторінок, 2 випуски в одному!" — зазначили журналісти D Repubblica.
"Дякую @efarneti @drepubblicait за обкладинку для спеціального випуску до святкування нової першої річниці", — зазначила колишня дружина Венсана Касселя.
Наразі італійській акторці приписують роман з режисером Тімом Бертоном. Закоханих уже кілька разів помічали разом під час романтичних прогулянок, проте офіційно вони не коментували свій новий сімейний статус.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі зʼявилася на обкладинці першого в історії журналу "Wall Street Italia".
Також Фокус писав про нові деталі роману Моніки Беллуччі та Тіма Бертона.