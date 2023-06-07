Моніка Беллуччі знялася для швейцарського глянцю (фото)

Знаменитість продемонструвала низку елегантних образів.

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58-річна італійська акторка Моніка Беллуччі знялася для швейцарського глянцю. Про це видання повідомило у своєму Instagram.

Зірка фільму "Малена" прикрасила свіжу обкладинку журналу "COTE Magazine CH".

Зокрема колишня дружина Венсана Касселя приміряла нюдовий корсетний образ з накидкою від Dolce & Gabbana, яскраву бірюзову сукню з паєтками та зелене вбрання з акцентними рукавами.

Доповненням розкішних образів стали прикраси від Cartier.

Моніка Беллуччі

"Моніка Беллуччі сяє в нашому червневому номері Sun Issue, одягнена в сукню @dolcegabbana та @cartier", — зазначили журналісти видання.

Моніка Беллуччі

Волосся 58-річної знаменитості на кількох фото розпущене, а на головному — зібране у хвіст. Зокрема італійській акторці зробили яскравий вечірній макіяж з акцентом на очі.

"Вона ікона 😍 яка краса ❤️❤️❤️", "@monicabellucciofficiel наша Королева❤️❤️❤️", — пишуть у коментарях фанати Беллуччі.

Моніка Беллуччі

Нагадаємо, 18-річну доньку Моніки Беллуччі Діву Кассель помітили на зйомках рекламного ролика в центрі Рима.

Також Фокус писав про зйомку Моніки Беллуччі для іншого глянцю.