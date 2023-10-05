Моніка Беллуччі знялася для глянцю в чорно-білій Cover Story (фото)

Знаменитість приміряла елегантне пальто та прикраси від Cartier.

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59-річна італійська модель та акторка Моніка Беллуччі знялася для глянцю. Про це зірка "Малени" розповіла у своєму Instagram.

"Нова Cover Story @icon.magazin", — лаконічно прокоментувала Беллуччі нову чорно-білу зйомку.

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Моніка Беллуччі стала зіркою вересневого номера Harper's Bazaar

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На фото колишня дружина французького актора Венсана Касселя постала з розпущеним волоссям та в темному пальті. На ногах мами двох дітей були чорні туфлі-човники.

Моніка Беллуччі

Доповнили образ Беллуччі прикраси від ювелірного дому Cartier.

"Моніка Беллуччі назавжди одна з найкрасивіших жінок в історії міжнародного кіно!", "Абсолютно найкрасивіша", "Королева назавжди", — коментують нову зйомку Беллуччі її підписники.

Наразі зірка екрану зустрічається з режисером Тімом Бертоном. Про їхні стосунки мало відомо, проте пару кілька разів помічали разом на публіці.

До цього знаменитість була одружена з Венсаном Касселем, від якого виховує двох спадкоємиць — Діву та Леоні.

Старша донька Моніки Беллуччі Діва Фото: Instagram/Deva Cassel

Нагадаємо, Моніка Беллуччі зʼявилася на публіці в ідеальному штанному костюмі.

Також Фокус писав про нові деталі роману Моніки Беллуччі та Тіма Бертона.