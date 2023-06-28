Моніка Беллуччі продемонструвала ідеальний штанний костюм (фото)

Знаменитість відвідала модний івент у столиці Франції.

Related video

58-річна італійська акторка Моніка Беллуччі продемонструвала ідеальний штанний костюм на літо-осінь 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Малена" відвідала показ нової колекції модного дому Jacquemus у Парижі. Дизайнер Симон Порт організував демонстрацію у Версальському палаці, резиденції французьких королів і президентів, 26 червня 2023 року. Нову колекцію назвали Le Chouchou.

Для виходу у світ Беллуччі обрала темно-шоколадний штанний костюм, який поєднала з темним взуттям, клатчем та масивними окулярами.

Волосся зірка екрану та колишня дружина Венсана Касселя залишила розпущеним, а на обличчі зробила легкий денний макіяж.

Моніка Беллуччі Фото: Getty Images

Зазначимо, що на подіумі перед човнами, у яких сиділи зіркові гості, пройшлися моделі, серед яких була донька Беллуччі та Венсана Касселя Діва. Дівчина зʼявилася у білосніжному наряді.

Також на модній події були помічені зіркове подружжя Бекхемів, Емілі Ратаковскі, Тіна Кунакі та інші зірки.

Моніка Беллуччі Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Нагадаємо, Моніка Беллуччі та Тім Бертон приховують свій роман на публіці.

Також Фокус писав про зйомку Моніки Беллуччі для швейцарського глянцю.