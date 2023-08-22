Моника Беллуччи стала звездой сентябрьского номера Harper's Bazaar

Актриса разделила обложку с моделью Кендалл Дженнер.

Related video

58-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи украсила обложку сентябрьского номера Harper's Bazaar Spain, посвященном иконам, которые очаровывают, связывают, развлекают и вдохновляют нас на протяжении всей жизни.

Знаменитость в разговоре с журналом вспомнила о своих путешествиях по мощеным улочкам и дворцам эпохи Возрождения в родной Читта-ди-Кастелло после окончания школы. Также она рассказала о любви к кино, которая проросла в конце 60-х — начала 70-х годов с повторными показами самых красивых киноповествований всех времен.

"Моей детской любовью было кино. Я смотрела до трех фильмов в день", — рассказала Беллуччи.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Актриса откровенно рассказала изданию о феминизме, материнстве и ее новой любви Тиме Бертоне.

Моника Беллуччи позировала для фотографий в элегантных и стильных от Prada, YSL, Nina Ricci, Louis Vuitton.

Привилегированное место на страницах глянца Белуччи делит с моделью Кендалл Дженнер, которая также появилась на обложке этого номера в составе глобальных икон, которые очаровывают, объединяют и вдохновляют все издания Harper's Bazaar по всему миру.

Ранее Фокус писал, что Моника Беллуччи снялась для швейцарского глянца.