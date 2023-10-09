Зендая и Том Холланд отправились на свидание в Лондоне (фото)
"Спайдермен" нежно целовал руку возлюбленной во время прогулки по осеннему парку.
27-летний британский актер Том Холланд и американская актриса Зендая, 27, сходили на свидание в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.
Звезды "Человека-паука" не могли отвести руки друг от друга, когда наслаждались прогулкой в столице Великобритании. Влюбленные гуляли по парку на западе Лондона с двумя охранниками, когда Зендая подходила к возлюбленному, а он обнимал ее.
Позже "Спайдермен" поцеловал ей руку, когда они провели время вместе во время романтической прогулки.
Зендая была в сером укороченном джемпере и простых черных штанах.
Она дополнила свой осенний образ сумочкой через плечо Louis Vuitton.
Тем временем Том носил зеленые брюки и черный джемпер.
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Ранее Холланд рассказал, почему он держит свои отношения с возлюбленной такими приватными. Актер сказал, что его связь с Зендаей является "самой сакральной для него".
Знаменитости держали свой роман подальше от внимания публики, поскольку они впервые были связаны в 2017 году после того, как снялись в фильме о Человеке-пауке.
Официально британский актер подтвердил отношения в ноябре 2021 года.
Напомним, Зендая вдохновилась культовой стрижкой Дженнифер Энистон из 90-х.
Также Фокус писал о 27-м дне рождения Зендаи.