Елена Зеленская и украинские звезды записали совместное обращение в День ментального здоровья (видео)

Первая леди и инфлюенсеры призывают не оставаться наедине со своими проблемами и обращаться за помощью к специалистам.

Елена Зеленская обратилась к украинцам во Всемирный день ментального здоровья, который отмечают 10 октября. Видео опубликовано в официальном Instagram-аккаунте первой леди.

"Для Украины дата важна как никогда: стресс, который ежедневно выдерживаем из-за российского нападения, невозможно игнорировать или замалчивать. Украинцы самоотверженные, отчаянные и смелые в защите друг друга. Но хватает ли наших душевных сил на самих себя?" — отметила Елена Зеленская, обратившись к украинцам в сопровождении сурдопереводчика.

Жена Владимира Зеленского считает, что стоит честно анализировать свое состояние и обращаться за помощью к специалистам. В частности, первая леди напомнила об организации "Ти як?", которая создана для оказания психологической помощи.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Елена Зеленская

"Чтобы поддержать других, давайте поддержим себя. Пусть каждый наш день будет днем ментального здоровья", — добавила Зеленская.

Отметим, что День ментального здоровья основала ВОЗ 31 год назад.

В частности, первая леди заручилась поддержкой украинских звезд для продвижения идеи важности ментального здоровья. В ролике снялись певец Дмитрий Монатик, дизайнер Екатерина Сильченко, блогер Даша Квиткова, телеведущая Маша Ефросинина, блогер Владислав Шевченко, ведущий Егор Гордеев, ведущий Тимур Мирошниченко и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Первая леди и звезды Украины призывают обращаться за помощью к специалистам во Всемирный день ментального здоровья 2023

Напомним, Елена Зеленская поддержала народ Израиля в день массированных ракетных ударов и вторжения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года.

Также Фокус писал о награде Елены Зеленской от супругов Клинтонов.