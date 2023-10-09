Елена Зеленская появилась на публике в небесном брючном костюме (фото)

Жена украинского президента наградила победителя в номинации "Молодой учитель" во время "Global Teacher Prize Ukraine".

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Елена Зеленская продемонстрировала элегантный деловой костюм небесного оттенка. Снимками первая леди делится в своем Instagram.

Накануне она посетила церемонию награждения ежегодной премией "Global Teacher Prize Ukraine".

"Имела честь объявить победителя в номинации "Молодой учитель" и от имени всей страны поблагодарить педагогов, которые, несмотря на самые сложные условия, продолжают вдохновлять и развивать наших детей. А значит, и наше будущее", — рассказала жена Владимира Зеленского.

Победу в номинации получил 23-летний Петр Ситек. Он четыре года преподает в Школе свободных и неравнодушных во Львове.

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Елена Зеленская

На публике Елена Зеленская появилась в нежно-голубом деловом костюме с широкими брюками и подпоясанным пиджаком, который дополнила белым топом и светлыми туфлями на каблуках.

Волосы первой леди были распущены. К образу она добавила лаконичные серьги.

Елена Зеленская

"Большая благодарность всем украинским педагогам, которые во время страшной войны продолжают работать! И учат не только образовательным предметам, но и стойкости и жизнелюбию. Укрепляют веру молодежи в свои силы. Показывают, что, несмотря на вражеское нападение, жизнь продолжается, а значит, в ней есть будущее — для детей, их семей, всей страны", — добавила жена украинского президента.

Напомним, кто одевает Елену Зеленскую последние два года.

Также Фокус писал о реакции Елены Зеленской на войну в Израиле.