Рианна продемонстрировала стильное пальто на холодную осень 2023 (фото)

Знаменитость заметили на публике спустя два месяца после вторых родов.

35-летняя американская певица Рианна продемонстрировала стильное пальто на холодную осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама накануне появилась на публике в длинном темном пальто и высоких ботинках, выходя на ужин в Нью-Йорке.

Звезда сцены барбадосского происхождения шла к своей машине в темно-сером пальто Dries Van Noten за 2335 долларов и ботинках Balenciaga после того, как поужинала с друзьями.

Бизнес-леди дополнила свой изящный ансамбль бриллиантовым ожерельем и большой красной сумкой Bottega Veneta, которую она держала под левой рукой.

Рири нанесла глянцевый коричневый блеск для губ и бронзатор вдоль скул. Волнистые длинные волосы матери двоих детей спадали распущенными волнами на ее плечи.

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Рианна

Ее заметили лишь спустя два месяца после рождения второго сына Риота Роуза Майерса от рэпера A$AP Rocky.

Мальчик родился 1 августа 2023 года в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелесе в 7:41 утра.

Звездная пара решила сохранить свою традицию имен, используя еще одно, которое начиналось с "R", после того, как назвали своего первенца, родившегося в мае 2022 года, RZA.

Рианна Фото: Getty Images

Напомним, рэпер Дрейк написал песню о плохом сексе с Рианной спустя 8 лет после расставания с ней.

Также Фокус писал о том, как выглядит второй сын Рианны и ее бойфренда.