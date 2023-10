Расстались восемь лет назад: рэпер Дрейк написал песню о плохом сексе с Рианной

Дрейк раскритиковал певицу в своей новой песне Fear of Heights.

Известный рэпер Дрейк, который когда-то рассказывал, что был влюблен в Рианну, спустя восемь лет после расставания написал о ней песню. С нелестными отзывами о сексе с ней. Рианна, как известно, сейчас встречается с ASAP Rocky и недавно родила второго ребенка. Об этом пишет USmagazine.

36-летний Дрейк раскритиковал 35-летнюю Рианну и отца двоих ее детей, ASAP Rocky, в песне Fear of Heights из нового альбома For All The Dogs, выпущенного в пятницу, 6 октября.

В песне Дрейк сначала спрашивает: "Почему они говорят так, будто я все еще одержим тобой?", потом сообщает, что это не так, а потом поет, что "секс с тобой был средним".

Про ASAP Rocky, с которым сейчас встречается Рианна, там тоже есть несколько строк. Дрейк намекает на их проблемы в отношениях, заявляет, что он "не может ее оставить", а потом критикует его музыку.

Это первый раз, когда Дрейк вообще упомянул свой роман с певицей. Они расстались восемь лет назад и никогда не афишировали свои отношения.

В 2018 году Рианна рассказала Vogue, что у них с Дрейком "сейчас нет дружбы, но мы и не враги. Что есть, то есть".

Она также рассказала о том, как Дрейк неожиданно появился на MTV VMA 2016 года, чтобы вручить ей премию Video Vanguard Award.

"Нам нравится музыка, стиль которой может меняться от альбома к альбому. Нам нравятся клипы, которые из года в год меняют свое художественное видение. Но больше всего мы любим женщину, которая не изменилась с первого дня. Я влюбился в нее с 22 лет. Она одна из моих лучших подруг в мире", — сказал Дрейк со сцены. Впрочем, сама Рианна осталась не слишком довольна таким бурным проявлением чувств и даже сказала, что ждала речи бывшего "со страхом".

Ранее он ни разу не комментировал отношения с певицей. Но вскоре после этого интервью Vogue Дрейк отписался от Рианны в Instagram.

В 2012 году певица стала встречаться с ASAP Rocky, объявила о своей первой беременности в январе 2022 года. В мае у пары родился мальчик.

На "Супербоуле 2023" она прямо со сцены сообщила, что беременна во второй раз.

В августе Рианна родила второго сына. Малыша назвали Риот Роуз и певица только недавно показала его первые фото.