Prada создаст скафандры для высадки на Луну

Модный бренд Prada разработает скафандр для миссии NASA Artemis III.

Роскошный модный бренд Prada объявил о сотрудничестве с Axiom Space Systems, и разработает скафандры для астронавтов для миссии "Артемида III" на Луну в 2025 году. Об этом пишет The Guardian.

Инженеры Prada будут работать вместе с командой Axiom Space Systems на протяжении всего процесса проектирования, а также разрабатывать решения по материалам и конструктивным особенностям для защиты астронавтов от различных проблем, исходящих от космической и лунной среды, объявили обе компании в совместном заявлении для прессы.

Cкафандр для миссии NASA Artemis III Фото: Getty Images

"Мы очень рады сотрудничать с Prada в создании скафандра Axiom для внекорабельной мобильности (AxEMU)", — заявил генеральный директор Axiom Space Майкл Суффредини.

"Технический опыт Prada в области сырья, производственных технологий и инновационных концепций дизайна позволит использовать передовые технологии, необходимые для обеспечения не только комфорта астронавтов на лунной поверхности, но и столь необходимого учета человеческого фактора, отсутствующего в устаревших скафандрах", — добавил он.

Директор по маркетингу Prada Group Лоренцо Бертелли приветствовал это партнерство, назвав его "настоящим праздником силы человеческого творчества и инноваций в развитии цивилизации".

Обе компании заявили, что скафандр AxEMU предоставит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса, а также предложит НАСА коммерчески разработанные человеческие системы, необходимые для доступа, жизни и работы на Луне и вокруг нее.

Концепт скафандра для полета на Луну Фото: Earth.com

"Развив конструкцию скафандров НАСА для исследования внекорабельной мобильности (xEMU), скафандры Axiom Space созданы для обеспечения повышенной гибкости, большей защиты, позволяющей противостоять суровым условиям окружающей среды, а также специализированных инструментов для исследований и научных возможностей", — говорится в заявлении.

Напомним, "Артемида-3" станет первой пилотируемой миссией НАСА на южный полюс Луны, в которую войдут первая женщина и первый цветной человек, высадившиеся на Луне. По данным НАСА, астронавты будут фотографировать и снимать на видео поверхность Луны, исследовать геологию и собирать различные образцы с южного полюса Луны.

"Информация и материалы, собранные астронавтами Артемиды III, расширят наше понимание загадочного региона южного полюса, Луны и нашей Солнечной системы", — заявили в НАСА.

Напомним, у Китая, между тем, тоже большие планы на Луну. Они хотят высадить там астронавтов, построить базу и собрать образцы лунного реголита и горной породы на обратной стороне Луны, чего еще никто не делал.