Хайди Клум примерила жакет украинского бренда (фото)

Знаменитость снялась для глянца в стильной одежде, отказавшись от аксессуаров.

50-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум примерила жакет украинского бренда. Об этом сообщили на странице Litkovska в Instagram.

"Лучшая икона Хайди Клум в жакете Litkovska Christobal для @numero_netherlands", — отметили представители бренда.

На фото звезда подиумов и телеведущая предстала в темном двубортном жакете оверсайз с увеличенными геометрическими плечами. Волосы многодетной мамы были собраны в элегантную прическу. Она отказалась от аксессуаров, акцентировав внимание на жакете и своей улыбке.

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Хайди Клум

"Очень горжусь вами и вашей командой! Вы работали над этим каждый день", "так красиво", "супер!!!" — реагируют на новость поклонники украинского бренда.

Хайди Клум

Украинские бренды часто появляются на звездах Европы и США. Например, в шляпах Руслана Багинского не раз выходили на публику Пэрис Хилтон, Белла Хадид, Майли Сайрус. А в пальто от LITKOVSKA посетила Ливерпуль певица Рита Ора в мае 2023 года.

Напомним, Хайди Клум с дочкой Лени снялись в рекламном кампейне нижнего белья.

Также Фокус писал об отношении Хайди Клум к ее 16-летней разнице в возрасте с мужем Томом Каулитцом.